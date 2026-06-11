Звезда «Постучись в мою дверь в Москве» появился на публике с женой и сыном

Артист женат на своей возлюбленной Ангелине Сурковой. Соколовский сделал предложение певице в июле 2022 года через пять месяцев после рождения сына Дэвида. Исполнитель признавался, что волновался «как мальчишка» и с трепетом ждал положительного ответа от возлюбленной.