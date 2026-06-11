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Звезда «Постучись в мою дверь в Москве» появился на публике с женой и сыном

Певец Влад Соколовский вышел в свет с семьей
Влад Соколовский, фото: соцсети
Влад Соколовский, фото: соцсети

Звезда российской версии сериала «Постучись в мою дверь» Влад Соколовский появился на публике с женой и сыном. Певец приехал с семьей на вечеринку от издательского дома Marie Claire.

Он поделился кадрами со светского мероприятия в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Влад Соколовский с женой и сыном, фото: пресс-служба
Влад Соколовский с женой и сыном, фото: пресс-служба

Артист женат на своей возлюбленной Ангелине Сурковой. Соколовский сделал предложение певице в июле 2022 года через пять месяцев после рождения сына Дэвида. Исполнитель признавался, что волновался «как мальчишка» и с трепетом ждал положительного ответа от возлюбленной.

По словам Сурковой, она была тронута такими сильными эмоциями жениха и, не раздумывая, согласилась стать его женой. А в апреле 2024 года пара сыграла свадьбу.

Ранее Влад Соколовский заинтриговал заявлением о новой недвижимости.