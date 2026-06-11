Звезда «Постучись в мою дверь в Москве» появился на публике с женой и сыном

Звезда российской версии сериала «Постучись в мою дверь» Влад Соколовский появился на публике с женой и сыном. Певец приехал с семьей на вечеринку от издательского дома Marie Claire.
Он поделился кадрами со светского мероприятия в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Артист женат на своей возлюбленной Ангелине Сурковой. Соколовский сделал предложение певице в июле 2022 года через пять месяцев после рождения сына Дэвида. Исполнитель признавался, что волновался «как мальчишка» и с трепетом ждал положительного ответа от возлюбленной.
По словам Сурковой, она была тронута такими сильными эмоциями жениха и, не раздумывая, согласилась стать его женой. А в апреле 2024 года пара сыграла свадьбу.
Ранее Влад Соколовский заинтриговал заявлением о новой недвижимости.