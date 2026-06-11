Звезда «Триггера» Иванова показала редкие кадры с младшей дочерью

Звезда «Триггера» Светлана Иванова показала свою младшую дочь. Актриса находится с семилетней Мирой на гастролях в Санкт-Петербурге. Артистка поделилась кадрами с прогулки по городу в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
У знаменитости двое детей от режиссера Джаника Файзиева: помимо Миры, они также воспитывают 14-летнюю Полину. Пара познакомилась на съемках фильма «Август. Восьмого», а через четыре года об их романе стало известно поклонникам.
Звезда отмечала в интервью Юлии Меньшовой, что ее не пугал собственный статус, но она переживала за возлюбленного и его близких, которым принесло боль публичное обсуждение их семейной ситуации. Продюсер на тот момент был женат на актрисе Лине Эспли и растил двоих детей.
Ранее Светлана Иванова показала дочерей от Джаника Файзиева.