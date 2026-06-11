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Звезду «Великолепного века» и ее мужа задержали по делу о наркотиках

Актрису Берен Саат из «Великолепного века» задержали в Турции по делу о запрещенных веществах
Берен Саат
Берен СаатИсточник: Legion-Media

Турецкая актриса Берен Саат, известная по роли в сериале «Великолепный век», и певец Кенан Доулу были задержаны по делу о наркотиках. Об этом сообщает CNN Türk со ссылкой на прокуратуру Стамбула.

Всего в рамках антинаркотического расследования были задержаны 22 знаменитости. Берен Саат известна российскому зрителю по роли Кесем-султан. Известно, что операция прошла в ночь на четверг.

По информации источника, задержанных подозревают в хранении или употреблении наркотиков, склонении к их потреблению и занятии проституцией. Некоторых из них доставили в Институт судебной медицины для сдачи анализов крови и волос.