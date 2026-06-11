«Буратино» и «Красный шелк» покажут на Фестивале российского кино в Африке

В рамках фестиваля в Алжире Art Pictures Distribution представит семейную картину «Буратино» — современное прочтение знаменитой сказки Алексея Толстого. Фильм уже был представлен на ключевых международных кинорынках, включая European Film Market в Берлине и Marché du Film в Каннах, а также продан более чем в 50 стран мира.