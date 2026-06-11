Звезда «Постучись в мою дверь» в платье с разрезом на животе снялась на пляже

Звезда «Постучись в мою дверь», актриса Ханде Эрчел, снялась на пляже для рекламы бренда одежды Nocturne. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Знаменитость позировала в серебряном платье из пайеток с разрезом на животе. Волосы актрисе уложили крупными локонами и сделали вечерний макияж с акцентом на глазах. Съемка прошла на побережье моря.
Ранее Ханде Эрчел в платье с глубоким декольте снялась в Каннах.