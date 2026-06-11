Кейт Хадсон опубликовала фото с женихом, который моложе ее на семь лет

Композитор в 2021 году сделал предложение актрисе, и она сказала «да». Однако свадьбу пара так и не сыграла. Хадсон признавалась Дрю Бэрримор, что ей больше нравится идея «быть помолвленной всю жизнь». Знаменитость также не хочет тратить деньги на торжество, поэтому пока они с Фудзикавой даже не думают об этом.