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Кейт Хадсон опубликовала фото с женихом, который моложе ее на семь лет

Актриса Кейт Хадсон показала фото с женихом
Кейт Хадсон
Кейт ХадсонИсточник: Legion-Media.ru

Голливудская актриса Кейт Хадсон опубликовала фото с женихом в день его рождения. Музыканту Дэнни Фудзикаве исполнилось 40 лет. Звезда посвятила имениннику пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

«Еще один год со дня рождения моего любимого мужчины! Лучший партнер и лучший папа. С днем рождения, малыш», — написала артистка.

Кейт Хадсон опубликовала фото с женихом, который моложе ее на семь лет
Кейт Хадсон опубликовала фото с женихом, который моложе ее на семь летИсточник: Газета.Ру

Композитор в 2021 году сделал предложение актрисе, и она сказала «да». Однако свадьбу пара так и не сыграла. Хадсон признавалась Дрю Бэрримор, что ей больше нравится идея «быть помолвленной всю жизнь». Знаменитость также не хочет тратить деньги на торжество, поэтому пока они с Фудзикавой даже не думают об этом.

У пары есть общая дочь Рани Роуз, которая родилась 2 октября 2018 года.

Ранее Кейт Хадсон показала трогательные кадры с выпускного сына в колледже.