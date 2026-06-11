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Умерла актриса из «Глухаря» Лариса Хорошилова

Ей было 82 года
Лариса Хорошилова в сериале «Глухарь 3»
Лариса Хорошилова в сериале «Глухарь 3»

Ушла из жизни российская актриса театра и кино Лариса Хорошилова, известная по ролям в сериале «Глухарь», ей было 82 года. Об этом стало известно aif.ru.

Артистка умерла 8 июня. Прощание с актрисой прошло 10 июня в Зале прощания инфекционной клинической больницы № 1 в Москве. Причина смерти пока не раскрывается.

Лариса Хорошилова родилась 24 декабря 1943 года в Челябинске. В 1968 году окончила Челябинскую театральную студию, которая работала при Челябинском государственном академическом театре драмы имени Наума Орлова.

Сразу после окончания учебы начала служить в Горьковском ТЮЗе им. Крупской, на сцену которого выходила до 1973 года. С 1994 года стала одной из ведущих актрис московского Русского духовного театра «ГЛАС».

В кино Хорошилова дебютировала в 2023 году. Она сыграла роли в более чем 10 сериалах, среди которых: второй сезон «Часа Волкова» на НТВ, мелодрама «Варенька. Испытание любви», «Глухарь 2» и «Глухарь 3», «Пятницкий», «Карпов» и другие.