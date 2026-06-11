Умерла актриса из «Глухаря» Лариса Хорошилова

В кино Хорошилова дебютировала в 2023 году. Она сыграла роли в более чем 10 сериалах, среди которых: второй сезон «Часа Волкова» на НТВ, мелодрама «Варенька. Испытание любви», «Глухарь 2» и «Глухарь 3», «Пятницкий», «Карпов» и другие.