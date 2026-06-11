Стало известно, какое многомиллионное наследство оставила актриса Чурсина

После смерти народной артистки СССР Людмилы Чурсиной стали известны подробности ее имущества, включая квартиры в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом стало известно аif.ru.
Долгое время актриса проживала в знаменитом «Доме на набережной» по адресу улица Серафимовича, дом 2. Позже она приобрела однокомнатную квартиру на Суворовской площади рядом с Центральным академическим театром Российской армии, где проходила ее театральная служба. Стоимость аналогичных квартир в этом районе, по оценкам, составляет около 20 млн рублей.
В последние годы Чурсина в основном жила в Санкт-Петербурге на Каменноостровском проспекте. Эта квартира ранее принадлежала ее сестре Эвелине, которая умерла в 2013 году от инсульта. В московское жилье актриса возвращалась только на период репетиций и спектаклей.
У Чурсиной не было детей, а основной семьей она считала племянника Алексея — сына ее покойной сестры — и его детей, которых она поддерживала и фактически воспитывала как внуков. Артистка была трижды замужем: за кинорежиссером Владимиром Фетиным, ученым Владимиром Залитисом и Игорем Андроповым — сыном Генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова.