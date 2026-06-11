Стало известно, какое многомиллионное наследство оставила актриса Чурсина

Долгое время актриса проживала в знаменитом «Доме на набережной» по адресу улица Серафимовича, дом 2. Позже она приобрела однокомнатную квартиру на Суворовской площади рядом с Центральным академическим театром Российской армии, где проходила ее театральная служба. Стоимость аналогичных квартир в этом районе, по оценкам, составляет около 20 млн рублей.