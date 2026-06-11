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Андрей Кончаловский назвал присуждение госпремии напоминанием о собственном долге

Народный артист РСФСР выразил благодарность за то, что его «скромный вклад в отечественную и мировую культуру был оценен так высоко»
Андрей Кончаловский со специальным призом Венецианского кинофестиваля 2020
Андрей Кончаловский со специальным призом Венецианского кинофестиваля 2020Источник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Народный артист РСФСР, режиссер, продюсер Андрей Кончаловский, ставший лауреатом государственной премии 2025 года в области литературы и искусства, в беседе с ТАСС выразил благодарность за присуждение награды и назвал ее напоминанием о собственном долге.

«Я благодарен, что мой скромный вклад в отечественную и мировую культуру был оценен так высоко. Для меня эта награда — не итог, а напоминание о долге, ведь в том, что касается культуры, мы лишь временные хранители того, что создавалось веками до нас и, надеюсь, будет жить после», — сказал он.

Государственная премия присуждена Кончаловскому за вклад в развитие отечественной и мировой культуры.

Андрей Кончаловский со специальным призом Венецианского кинофестиваля 2020
Андрей Кончаловский со специальным призом Венецианского кинофестиваля 2020Источник: Legion-Media.ru

Андрей Кончаловский — сын писателя и поэта, автора текстов гимнов СССР и России Сергея Михалкова, брат режиссера Никиты Михалкова. Он сумел реализовать себя во многих ипостасях и является одним из немногих российских режиссеров, хорошо известных не только в стране, но и во всем мире. Кончаловский работал на «Мосфильме», делал театральные и оперные постановки на сцене многих стран, писал сценарии и книги, снимал для телевидения.

На счету Кончаловского более 20 картин, среди которых «Романс о влюбленных», «История Аси Клячиной», «Дворянское гнездо», «Курочка Ряба», «Поезд-беглец», «Танго и Кэш», «Возлюбленные Марии», «Дядя Ваня», «Дом дураков», «Одиссей», «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына», «Рай», «Грех».

Он является обладателем двух «Серебряных львов» Венецианского кинофестиваля. Режиссер отмечен за фильмы «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» и «Рай», также Кончаловский получил специальный приз жюри за картину «Дом дураков».