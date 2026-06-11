Андрей Кончаловский назвал присуждение госпремии напоминанием о собственном долге

«Я благодарен, что мой скромный вклад в отечественную и мировую культуру был оценен так высоко. Для меня эта награда — не итог, а напоминание о долге, ведь в том, что касается культуры, мы лишь временные хранители того, что создавалось веками до нас и, надеюсь, будет жить после», — сказал он.