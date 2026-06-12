Чиповская, Хабенский, Быстров посетили вручение призов лучшим короткометражкам

В Москве на Малой сцене МХТ имени А. П. Чехова состоялась церемония награждения четвертого Конкурса короткометражного кино Художественного театра – в 2026 году он проходил под названием «Барто. 120 секунд детства».
Гостями и участниками церемонии стали Анна Чиповская, Артем Быстров, Роман Евдокимов, Ольга Лапшина, Виктор Хориняк, Наталья Фенкина, Евгений Сангаджиев и другие.
Приз в номинации «Идея» получила Ксения Андрианова за фильм «Мишка». Лучшим режиссером стал Григорий Иванец, снявший картину «Помощница». Лента «Облачно с прояснениями» Германа Андриевского была отмечена наградой за лучшую операторскую работу.
В категории «Медиа-признание» победил фильм «Носки летают» режиссера Владимира Назаренко.
Перед вручением главного приза на сцену вышел художественный руководитель-директор МХТ имени А. П. Чехова и председатель оргкомитета Конкурса короткометражного кино Константин Хабенский. «Лично мне и команде, которая создает эту премию, кажется, что мы делаем пускай небольшое для себя, но важное для начинающих режиссеров дело», — отметил артист.
Хабенский также напомнил, что победитель Конкурса получит возможность снять короткометражный фильм с участием артистов театра, а затем вручил главную награду в номинации «Лучший фильм» Гаянии Тугариной за работу «В пустой квартире».
Ранее Сергей Гинзбург, исполнивший в фильме главную роль, был удостоен приза в категории «Актерская работа».
Всего в шорт-лист Конкурса короткометражного кино Художественного театра вошли 10 фильмов длительностью не более 120 секунд, объединенных темой детства и творчеством поэтессы Агнии Барто. Все работы финалистов можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Wink.