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Чиповская, Хабенский, Быстров посетили вручение призов лучшим короткометражкам

В Москве завершился четвертый Конкурс короткометражного кино Художественного театра
Анна Гоголь
Редактор Кино Mail
Константин Хабенский, фото: Илья Девин
Константин Хабенский, фото: Илья Девин

В Москве на Малой сцене МХТ имени А. П. Чехова состоялась церемония награждения четвертого Конкурса короткометражного кино Художественного театра – в 2026 году он проходил под названием «Барто. 120 секунд детства».

Анна Чиповская, фото: Илья Девин
Анна Чиповская, фото: Илья Девин

Приз в номинации «Идея» получила Ксения Андрианова за фильм «Мишка». Лучшим режиссером стал Григорий Иванец, снявший картину «Помощница». Лента «Облачно с прояснениями» Германа Андриевского была отмечена наградой за лучшую операторскую работу.

Евгений Сангаджиев и Ксения Андрианова, фото: Илья Девин
Евгений Сангаджиев и Ксения Андрианова, фото: Илья Девин
Виктор Хориняк, фото: Илья Девин
Виктор Хориняк, фото: Илья Девин
Артем Быстров, фото: Илья Девин
Артем Быстров, фото: Илья Девин

В категории «Медиа-признание» победил фильм «Носки летают» режиссера Владимира Назаренко. 

Перед вручением главного приза на сцену вышел художественный руководитель-директор МХТ имени А. П. Чехова и председатель оргкомитета Конкурса короткометражного кино Константин Хабенский. «Лично мне и команде, которая создает эту премию, кажется, что мы делаем пускай небольшое для себя, но важное для начинающих режиссеров дело», — отметил артист.

Гаяния Тугарина и Константин Хабенский, фото: Илья Девин
Гаяния Тугарина и Константин Хабенский, фото: Илья Девин

Хабенский также напомнил, что победитель Конкурса получит возможность снять короткометражный фильм с участием артистов театра, а затем вручил главную награду в номинации «Лучший фильм» Гаянии Тугариной за работу «В пустой квартире».

Ранее Сергей Гинзбург, исполнивший в фильме главную роль, был удостоен приза в категории «Актерская работа».

Сергей Гинзбург, фото: Илья Девин
Сергей Гинзбург, фото: Илья Девин

Всего в шорт-лист Конкурса короткометражного кино Художественного театра вошли 10 фильмов длительностью не более 120 секунд, объединенных темой детства и творчеством поэтессы Агнии Барто. Все работы финалистов можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Wink.