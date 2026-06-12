Чиповская, Хабенский, Быстров посетили вручение призов лучшим короткометражкам

Перед вручением главного приза на сцену вышел художественный руководитель-директор МХТ имени А. П. Чехова и председатель оргкомитета Конкурса короткометражного кино Константин Хабенский. «Лично мне и команде, которая создает эту премию, кажется, что мы делаем пускай небольшое для себя, но важное для начинающих режиссеров дело», — отметил артист.