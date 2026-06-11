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79-летняя Гленн Клоуз и 88-летний Ридли Скотт получат почетные «Оскары»

Всего у Гленн Клоуз 8 номинаций на «Оскар» и ни одной золотой статуэтки
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Гленн Клоуз
Гленн КлоузИсточник: Legion-Media

Академия кинематографических искусств и наук вручит почетные премии «Оскар» актрисе Гленн Клоуз и режиссеру Ридли Скотту. Церемония награждения состоится 15 ноября 2026 года.

Для Клоуз и Скотта это признание стало долгожданной поддержкой Академии, которая неоднократно номинировала каждого из них, но так ни разу не вручила ни одной статуэтки.

Кадр из фильма «101 далматинец»
Кадр из фильма «101 далматинец»

79-летняя Гленн Клоуз имеет восемь номинаций на «Оскар» и ни одной победы — она сравнялась с покойным Питером О’Тулом по количеству номинаций без побед в истории премии. Карьера актрисы насчитывает более пяти десятилетий и свыше 100 фильмов. Среди ее самых известных работ «Роковое влечение», «Опасные связи», «Альберт Ноббс», «Жена», «101 далматинец», «Марс атакует!», а также сериал «Все честно».

88-летний Ридли Скотт трижды номинировался на «Оскар» за режиссуру («Тельма и Луиза», «Гладиатор», «Черный ястреб») и один раз — как продюсер лучшего фильма («Марсианин»).

Ридли Скотт в документальном мини-сериале «История научной фантастики с Джеймсом Кэмероном»
Ридли Скотт в документальном мини-сериале «История научной фантастики с Джеймсом Кэмероном»

Несмотря на то, что его «Гладиатор» завоевал пять статуэток, включая лучший фильм, сам режиссер ни разу не получал награду.

Ранее стало известно, что Ридли Скотт снимет «Остров сокровищ» с Хью Джекманом в роли Джона Сильвера.