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Сериал с Романом Мадяновым откроет кинофестиваль «Пилот»

Исторический детектив «Куколка» покажут на открытии фестиваля сериалов в Иванове
Роман Мадянов и Анастасия Уколова в сериале «Куколка»
Роман Мадянов и Анастасия Уколова в сериале «Куколка»

VIII Фестиваль сериалов «Пилот» откроется показом исторического детектива «Куколка». По сюжету, в 1911 году в провинциальный город возвращается Саша Мещерская, только что окончившая Институт благородных девиц. Она мечтает стать архитектором, но оказывается вовлечена в опасную игру, в которой шантаж, убийства, светские интриги и политические заговоры тесно переплетаются с историческими событиями.

Главные роли в сериале «Куколка» исполнили Анастасия Уколова, Глеб Бочков, Елена Валюшкина, Алексей Демидов, Сергей Горошко, а также Роман Мадянов и Владимир Симонов, ушедшие из жизни в 2024 и 2025 годах соответственно.

Елена Валюшкина, Владимир Симонов и Анастасия Уколова на съемках сериала «Куколка», фото: пресс-служба
Елена Валюшкина, Владимир Симонов и Анастасия Уколова на съемках сериала «Куколка», фото: пресс-служба

Съемки сериала «Куколка», проходившие в Санкт-Петербурге и окрестностях, завершились еще в 2023 году. Проект должен был выйти в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» в 2024 году, а после этого — в эфире телеканала «Россия». Режиссером выступил Егор Анашкин («Шаляпин», «Царская прививка»).

VIII Фестиваль сериалов «Пилот» пройдет в Иванове 17—21 июня.