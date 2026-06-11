Сериал с Романом Мадяновым откроет кинофестиваль «Пилот»

VIII Фестиваль сериалов «Пилот» откроется показом исторического детектива «Куколка». По сюжету, в 1911 году в провинциальный город возвращается Саша Мещерская, только что окончившая Институт благородных девиц. Она мечтает стать архитектором, но оказывается вовлечена в опасную игру, в которой шантаж, убийства, светские интриги и политические заговоры тесно переплетаются с историческими событиями.
Главные роли в сериале «Куколка» исполнили Анастасия Уколова, Глеб Бочков, Елена Валюшкина, Алексей Демидов, Сергей Горошко, а также Роман Мадянов и Владимир Симонов, ушедшие из жизни в 2024 и 2025 годах соответственно.
Съемки сериала «Куколка», проходившие в Санкт-Петербурге и окрестностях, завершились еще в 2023 году. Проект должен был выйти в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» в 2024 году, а после этого — в эфире телеканала «Россия». Режиссером выступил Егор Анашкин («Шаляпин», «Царская прививка»).
VIII Фестиваль сериалов «Пилот» пройдет в Иванове