Сериал с Романом Мадяновым откроет кинофестиваль «Пилот»

VIII Фестиваль сериалов «Пилот» откроется показом исторического детектива «Куколка». По сюжету, в 1911 году в провинциальный город возвращается Саша Мещерская, только что окончившая Институт благородных девиц. Она мечтает стать архитектором, но оказывается вовлечена в опасную игру, в которой шантаж, убийства, светские интриги и политические заговоры тесно переплетаются с историческими событиями.