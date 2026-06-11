В первой части Хилл и Татум сыграли Шмидта и Дженко — двух незадачливых полицейских, которые внедряются в школу под прикрытием, чтобы раскрыть наркокартель. Фильм собрал более 200 миллионов долларов по всему миру. Сиквел, где герои вновь отправились на дело под прикрытием — на этот раз в колледж, — превзошел эту сумму, собрав 331 миллион долларов в прокате.