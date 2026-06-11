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Ченнинг Татум может вернуться к своей роли в «Мачо и ботан» спустя 12 лет

Сценарий третьей части комедии про двух полицейских под прикрытием уже готов
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Джона Хилл и Ченнинг Татум в фильме «Мачо и ботан»
Джона Хилл и Ченнинг Татум в фильме «Мачо и ботан»

Ченнинг Татум, Джона Хилл и Айс Кьюб ведут переговоры о возвращении к своим ролям в третьей части культовой комедии «Мачо и ботан».

Режиссером нового фильма выступит Родни Ротман, который поставил «Человека-паука: Через вселенные», а также написал сценарий к «Мачо и ботан 2».

Продюсером выступает Нил Х. Мориц — он уже поделился фотографией сценария «Мачо и ботан 3» в своем блоге в соцсетях.

С Джоной Хиллом в фильме «Мачо и ботан 2», 2014 год
С Джоной Хиллом в фильме «Мачо и ботан 2», 2014 год

Работа над «Мачо и ботаном 3» длится уже более 10 лет. В какой-то момент предполагалось, что третья часть станет кроссовером с «Людьми в черном». Ченнинг Татум называл тот сценарий лучшим из всех, что он когда-либо читал для триквела.

В первой части Хилл и Татум сыграли Шмидта и Дженко — двух незадачливых полицейских, которые внедряются в школу под прикрытием, чтобы раскрыть наркокартель. Фильм собрал более 200 миллионов долларов по всему миру. Сиквел, где герои вновь отправились на дело под прикрытием — на этот раз в колледж, — превзошел эту сумму, собрав 331 миллион долларов в прокате.

Ранее Ченнинг Татум оставил загадочное послание после слухов о помолвке Зои Кравиц.