Ченнинг Татум, Джона Хилл и Айс Кьюб ведут переговоры о возвращении к своим ролям в третьей части культовой комедии «Мачо и ботан».
Режиссером нового фильма выступит Родни Ротман, который поставил «Человека-паука: Через вселенные», а также написал сценарий к «Мачо и ботан 2».
Продюсером выступает Нил Х. Мориц — он уже поделился фотографией сценария «Мачо и ботан 3» в своем блоге в соцсетях.
Работа над «Мачо и ботаном 3» длится уже более 10 лет. В какой-то момент предполагалось, что третья часть станет кроссовером с «Людьми в черном». Ченнинг Татум называл тот сценарий лучшим из всех, что он когда-либо читал для триквела.
В первой части Хилл и Татум сыграли Шмидта и Дженко — двух незадачливых полицейских, которые внедряются в школу под прикрытием, чтобы раскрыть наркокартель. Фильм собрал более 200 миллионов долларов по всему миру. Сиквел, где герои вновь отправились на дело под прикрытием — на этот раз в колледж, — превзошел эту сумму, собрав 331 миллион долларов в прокате.
Ранее Ченнинг Татум оставил загадочное послание после слухов о помолвке Зои Кравиц.