40-летняя звезда «Теории большого взрыва» объявила о второй беременности

Кейли Куоко, звезда сериала «Теория большого взрыва», готовится снова стать мамой. 40-летняя актриса сообщила радостную новость в личном блоге и сразу раскрыла пол малыша — у нее будет мальчик.
Кейли и ее возлюбленный Том Пелфри уже воспитывают общего ребенка, которому недавно исполнилось три года. Несмотря на это, узаконивать отношения пара не спешит — уже два года Куоко в статусе невесты.
Поклонники предполагают, что свадьба затягивается по инициативе самой актрисы. В 2022 году она развелась и пережила это очень болезненно. Куоко признавалась, что расставание спровоцировало у нее депрессию.