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40-летняя звезда «Теории большого взрыва» объявила о второй беременности

Кейли Куоко поделилась радостью с подписчиками и раскрыла пол малыша
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Кейли Куоко
Кейли КуокоИсточник: Legion-Media

Кейли Куоко, звезда сериала «Теория большого взрыва», готовится снова стать мамой. 40-летняя актриса сообщила радостную новость в личном блоге и сразу раскрыла пол малыша — у нее будет мальчик.

Кейли и ее возлюбленный Том Пелфри уже воспитывают общего ребенка, которому недавно исполнилось три года. Несмотря на это, узаконивать отношения пара не спешит — уже два года Куоко в статусе невесты. 

Кейли Куоко с семьей
Кейли Куоко с семьейИсточник: Соцсети

Поклонники предполагают, что свадьба затягивается по инициативе самой актрисы. В 2022 году она развелась и пережила это очень болезненно. Куоко признавалась, что расставание спровоцировало у нее депрессию. 