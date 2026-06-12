Бикович неоднократно говорил, что чувствует особую духовную и культурную связь с Россией. По его словам, русская культура и православная традиция были ему близки задолго до начала карьеры в российском кино. Сегодня актер успешно работает сразу в двух странах и остается одним из самых востребованных зарубежных артистов в российской индустрии.