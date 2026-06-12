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Не только Бикович: какие мировые звезды тепло относятся к России

Россия оставила след в жизни многих известных актеров, музыкантов и режиссеров. Одних покорили литература и искусство, других — люди и атмосфера. Вспоминаем мировых звезд, которые открыто говорили о своей любви к нашей стране
Мария Серяпова
Автор Кино Mail
Милош Бикович
Милош БиковичИсточник: Legion-Media.ru

Стивен Сигал

Одним из самых известных зарубежных актеров, неоднократно говоривших о своей симпатии к России, остается Стивен Сигал. Звезда голливудских боевиков рассказывал, что интерес к русской культуре появился у него еще в детстве. По словам актера, в семье слушали русскую музыку и читали русскую литературу, а особую роль в этом сыграли его родственники, имевшие русские корни.

Стивен Сигал
Стивен СигалИсточник: Legion-Media.ru

В 2016 году Сигал получил российское гражданство. Два года спустя его назначили специальным представителем МИД России по гуманитарным связям с США. В 2023 году актер был награжден орденом Дружбы. В последние годы Сигал неоднократно посещал Россию и публично поддерживал развитие российско-американского культурного диалога.

Эмир Кустурица

Эмир Кустурица
Эмир КустурицаИсточник: Legion-Media.ru

Сербский режиссер Эмир Кустурица давно не скрывает своего теплого отношения к России. Автор фильмов «Жизнь как чудо», «Черная кошка, белый кот» и «Андеграунд» неоднократно говорил о влиянии русской культуры на свое творчество и признавался в любви к русской литературе.

Особое место в его личном списке занимает Федор Достоевский. Кустурица отмечал, что его привлекают герои, которые живут вопреки общепринятым правилам, и в этом он чувствует близость к творчеству русского классика. Режиссер также не раз заявлял о желании реализовать проекты, связанные с русской литературой и историей.

Николь Кидман

Николь Кидман
Николь КидманИсточник: Legion-Media.ru

Обладательница премии «Оскар» Николь Кидман не раз рассказывала о своем интересе к русской литературе. По словам актрисы, еще в юности она познакомилась с произведениями Льва Толстого и Федора Достоевского, которые произвели на нее сильное впечатление.

Во время визита в Санкт-Петербург в 2018 году Кидман признавалась, что всегда мечтала увидеть город, тесно связанный с историей русской культуры. Актриса неоднократно отмечала, что знакомство с мировой литературной классикой сыграло важную роль в формировании ее мировоззрения и профессионального подхода к работе.

Милош Бикович

Милош Бикович
Милош БиковичИсточник: Legion-Media.ru

Сербский актер Милош Бикович давно стал своим для российских зрителей. Известность в России ему принесли фильмы «Холоп», «Лед» и многочисленные телевизионные проекты, а в 2021 году артист получил российское гражданство.

Бикович неоднократно говорил, что чувствует особую духовную и культурную связь с Россией. По его словам, русская культура и православная традиция были ему близки задолго до начала карьеры в российском кино. Сегодня актер успешно работает сразу в двух странах и остается одним из самых востребованных зарубежных артистов в российской индустрии.

Рэйф Файнс

Рэйф Файнс
Рэйф ФайнсИсточник: Rex / Fotodom.ru

Британский актер Рэйф Файнс известен своей многолетней любовью к русской культуре. Исполнитель роли Волан-де-Морта в серии фильмов о Гарри Поттере много лет изучает русский язык и интересуется русской литературой.

Файнс сыграл главную роль в фильме «Онегин» (1999), снятом его сестрой Мартой Файнс по роману Александра Пушкина. Позже он работал над картиной «Две женщины» по пьесе Ивана Тургенева, а в 2018 году выступил режиссером фильма «Нуреев. Белый ворон». Актер неоднократно признавался, что творчество Пушкина, Чехова, Тургенева и Достоевского оказало на него большое влияние.

Наталия Орейро

Наталия Орейро
Наталия ОрейроИсточник: Legion-Media.ru

Звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро уже много лет остается одной из самых любимых зарубежных звезд в России. Уругвайская актриса и певица неоднократно приезжала в страну с концертами, участвовала в российских телепроектах и открыто говорила о своей благодарности российским поклонникам.

В 2021 году Орейро получила российское гражданство. Актриса признавалась, что всегда чувствовала особую связь с российской аудиторией и считает Россию важной частью своей творческой биографии. Кроме того, она не раз рассказывала о своем интересе к русской кухне, истории и культуре.