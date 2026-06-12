Хема Малини
Две главные роли — Зиты и Гиты — Хема Малини сыграла в 24 года. На тот момент она уже была признанной звездой Болливуда. За «двойную работу» актриса получила главную кинонаграду Индии. После этого у нее было еще несколько десятилетий успешной работы: свыше 160 ролей в кино, опыт в режиссуре и продюсерстве. Наверняка это число было бы еще больше, если бы не резкие перемены в деятельности.
В 2000-е Хема Малини сменила съемочную площадку на политическую трибуну — с 2003 по 2009 год она занимала место в верхней палате парламента Индии, а с 2014-го представляет округ Матхура в Лок Сабхе. Актриса переизбиралась дважды; последний раз в 2024-м, получив почти 700 тысяч голосов.
Сегодня Хеме Малини 77 лет, и поклонников не перестает изумлять ее внешность: стройная фигура, ухоженная кожа, горящие глаза. И правда, глядя на актрису, тяжело поверить, что ей уже далеко за семьдесят. Конечно, ее неоднократно спрашивали, как ей удается так выглядеть. Она не скрывает, что секрет ее молодости в бхаратанатьям — классическом южноиндийском танце, которым она занимается ежедневно. В юности она изучала разные стили у лучших мастеров. И чтобы у нее всегда была возможность отдаться музыке, в ее мумбайском доме оборудован специальный зал для личных репетиций. Особенно, это актуально сейчас, когда Малини переживает тяжелую утрату — осенью прошлого года года скончался ее муж, легендарный Дхармендра.
Дхармендра
Роль авантюриста Раки — беспечного друга Гиты с добрым сердцем — досталась актеру, которого уже тогда провозгласили одним из главных секс-символов Болливуда. Дхармендра снимался более десяти лет до «Зиты и Гиты», а после нее окончательно закрепился в статусе суперзвезды. За шестидесятилетнюю карьеру он появился более чем в 300 фильмах. В 1987 году он поставил рекорд: семь успешных картин за один год.
В начале 2000-х, вместе с супругой Хемой Малини, он занялся политикой. Актер заседал в нижней палате парламента, но кино не отпускало его. Несмотря на возраст, он продолжал ежегодно радовать поклонников своими появлениями на экране. В 2024 году снялся в фильме «Моя девушка-робот», а годом ранее — в картине «Роки и Рани. История любви». Его последняя картина «Двадцать один» вышла 1 января 2026 года — уже после его смерти.
В октябре 2025 года, не дожив пары недель до своего 90-летия, Дхармендра попал в больницу с проблемами с дыханием. А уже 24 ноября скончался у себя дома в Мумбаи. При этом даже на последнем этапе жизни актер не растерял свои самые яркие черты: высокий, статный, с густыми волосами. Те же глубоко посаженные темные глаза и широкая улыбка, которые полвека назад сводили с ума зрительниц по всему миру, оставались его визитной карточкой до самого конца.
Манорама
Главного антагониста — жадную тетку Каушалью — сыграла Манорама (настоящее имя — Эрин Исаак Дэниелс). Она родилась в 1926-м в Лахоре в семье ирландки и индуса-христианина, а в кино впервые снялась в 10 лет. В начале карьеры она была одной из наиболее востребованных актрис Лахора, а после раздела Индии в 1947-м переехала в Бомбей. В кино за ней закрепилось амплуа злобных комедийных персонажей. Мимика и пластика делали Каушалью одновременно пугающей и смешной.
С годами актриса заметно поправилась. Однако фирменный пронзительный взгляд из-под нахмуренных бровей — тот самый, которым Каушалья сверлила бедную Зиту, — никуда не делся. В начале 2000-х Манорама переживала тяжелые времена. Она оказалась практически невостребованной: без работы и без собственного жилья. Спасла ситуацию режиссер Дипа Мехта: она не только взяла актрису в свою ленту «Вода» (2005), но и купила ей небольшой домик в Мумбаи в счет гонорара. Через два года у актрисы случился инсульт, после которого она перестала внятно говорить. 15 февраля 2008-го Манорама скончалась от второго инсульта.
Хони Ирани
Юная Хони Ирани предстала дочерью злодейки Каушальи — капризной Шейлой, которая тоже изводила Зиту наравне с матерью. На площадке «Зиты и Гиты» ей было 16–17 лет, но она уже считалась опытной артисткой. Она начала сниматься еще совсем ребенком и в итоге довела число своих работ до более чем 70 фильмов. Зрители запомнили ее как миниатюрную девушку с тонкими чертами лица и копной темных волос. Именно на съемках «Зиты и Гиты» она познакомилась с молодым сценаристом Джаведом Ахтаром — будущим участником легендарного дуэта Салим — Джавед. Они поженились в том же 1972-м. У пары родилось двое детей — дочь Зоя и сын Фархан, оба впоследствии стали известными режиссерами.
После развода с Ахтаром в 1985-м Хони Ирани не вернулась на съемочную площадку, а начала сама писать сценарии. Ее дебют — «Мгновения любви» (1991) — принес ей первую премию за лучший сюжет. Дальше последовали «Жизнь под страхом» (1993), «Скажи, что любишь!» (2000), «Крриш» (2006) и многие другие. Сегодня Хони Ирани 69 лет. Она никогда не делала пластических операций и всегда выглядит очень элегантно. На публичных мероприятиях ее чаще всего можно видеть в традиционных индийских костюмах свободного кроя.