Сегодня Хеме Малини 77 лет, и поклонников не перестает изумлять ее внешность: стройная фигура, ухоженная кожа, горящие глаза. И правда, глядя на актрису, тяжело поверить, что ей уже далеко за семьдесят. Конечно, ее неоднократно спрашивали, как ей удается так выглядеть. Она не скрывает, что секрет ее молодости в бхаратанатьям — классическом южноиндийском танце, которым она занимается ежедневно. В юности она изучала разные стили у лучших мастеров. И чтобы у нее всегда была возможность отдаться музыке, в ее мумбайском доме оборудован специальный зал для личных репетиций. Особенно, это актуально сейчас, когда Малини переживает тяжелую утрату — осенью прошлого года года скончался ее муж, легендарный Дхармендра.