Фильмы из 10 стран вошли в конкурсную программу фестиваля «Зеркало»

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Восемь фильмов из 10 стран вошли в конкурсную программу XX Международного фестиваля кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского», который пройдет в Иванове и городах Ивановской области с 26 по 30 июня. Об этом сообщили в пресс-службе смотра.
«XX Международный фестиваль музыки, кино и архитектуры “Зеркало. Философия Тарковского” объявляет участников международной конкурсной программы, а также программ российского кино “Свои” и “Свои. Короткий метр”. В основной программе этого года представлены 8 картин, созданных при участии 10 стран — Алжира, Великобритании, Ирана, Испании, Катара, [Республики] Кыргызстан, России, США, Турции, Франции», — говорится в сообщении.
В конкурсную программу вошли фильмы «Без разрешения» Хассана Назера (Иран-Великобритания), «Мерген» Чынгыза Нарынова (Кыргызстан), «Мертвые души» Алекса Кокса (США-Испания), «Мертвые собаки не кусаются» Нури Джихана Оздогана (Турция), «Падение сэра Дугласа Уэзерфорда» Шона Данна (Великобритания), «Пустые места» Никиты Миклушова (Россия), «Харон» Акима Салбиева (Россия) и «Хроники осады» Абдаллы Аль-Хатиба (Алжир-Франция-Катар).
Помимо международного конкурса, на фестивале пройдут программы российского кино «Свои» и «Свои. Короткий метр». В первую вошли 14 отечественных авторских фильмов последних лет, а в секцию короткого метра — 18 российских короткометражных картин. Среди участников программы «Свои» — «Камень» Ильи Зимина, «Эфир» Алексея Неймышева и Марии Баевой, «Над вечным покоем» Светланы Проскуриной, «Мальчик-птица» Савелия Осадчего, «Взрослый сын» Ивана Шкундова, «Почему плывет “Броненосец…”?» Марианны Киреевой, «Другой мир» Николая Коваленко.
Кроме того, в рамках секции будут показаны «Шурале» Алины Насибуллиной, «Ветер» Сергея Члиянца, «Холодное сердце» Владимира Котта, «Бесконечный апрель» Антона Бутакова, «Прозрачные земли» Дмитрия Давыдова, «Температура Вселенной» Виктора Шамирова и «Выготский» Антона Бильжо.
В конкурсе короткого метра представлены фильмы «Беги, река!» Анастасии Остапенко, «Благодарен солнцу» Полины Радковец, «Варвара Святая» Полины Капантиной, «Звезда имени нас» Ленара Марданова, «Как в старой сказке» Никиты Лычева, «Колыбель» Антона Веретенникова, «Мам» Ивана Соснина, «Наш год» Николая Коваленко, «Омнивор» Дарьи Гароники, «Песня для юного голоса» Майи Гитер, «Петенька Петр» Аллы Каххаровой, «Приобретённая глухота» Нафисы Гаврючиной, «СЖДП» Влада Шкуренко, «Сны моего отца» Михаила Самолюка, «Утренник» Анны Фрадкиной, «Художник» Чингиза Гараева, «Хэппиэнд» Таси Лапшиной и «Цензурократия» Никиты Миклушова.
Победителей обеих программ определят зрители путем голосования на показах.
О фестивале
Церемония открытия фестиваля состоится 26 июня в Юрьевце — городе детства Андрея Тарковского. В этот день зрителям покажут короткометражный фильм «Каток и скрипка», ставший дипломной работой режиссера. Также в кинотеатре «Лодзь» пройдет показ картины «Страсти по Андрею», которой в этом году исполняется 60 лет.
Основной площадкой фестиваля станет кинотеатр «Лодзь» в Иваново. Показы также пройдут в Шуе, Кохме, Кинешме и других городах Ивановской области. Программным директором фестиваля является киновед и кинокритик Сергей Лаврентьев. Отборщиком программы короткого метра выступил Вадим Рутковский.
Киносмотр учрежден в 2007 году правительством Ивановской области при поддержке Минкультуры России в честь 75-летия со дня рождения Тарковского.