Фильмы из 10 стран вошли в конкурсную программу фестиваля «Зеркало»

Церемония открытия фестиваля состоится 26 июня в Юрьевце — городе детства Андрея Тарковского. В этот день зрителям покажут короткометражный фильм «Каток и скрипка», ставший дипломной работой режиссера. Также в кинотеатре «Лодзь» пройдет показ картины «Страсти по Андрею», которой в этом году исполняется 60 лет.