Кончаловский стал лауреатом госпремии за вклад в развитие мировой культуры

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Народный артист РСФСР, режиссер, продюсер Андрей Кончаловский стал лауреатом государственной премии 2025 года в области литературы и искусства. Об этом объявлено на пресс-конференции в ТАСС.
Государственная премия присуждена Кончаловскому за вклад в развитие отечественной и мировой культуры.
Андрей Кончаловский — сын писателя и поэта, автора текстов гимнов СССР и России Сергея Михалкова, брат режиссера Никиты Михалкова. Он сумел реализовать себя во многих ипостасях и является одним из немногих российских режиссеров, хорошо известных не только в стране, но и во всем мире. Кончаловский работал на «Мосфильме», делал театральные и оперные постановки на сцене многих стран, писал сценарии и книги, снимал для телевидения.
На счету Кончаловского более 20 картин, среди которых «Романс о влюбленных», «История Аси Клячиной», «Дворянское гнездо», «Курочка Ряба», «Поезд-беглец», «Танго и Кэш», «Возлюбленные Марии», «Дядя Ваня», «Дом дураков», «Одиссей», «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына», «Рай», «Грех».
Он является обладателем двух «Серебряных львов» Венецианского кинофестиваля. Режиссер отмечен за фильмы «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» и «Рай», также Кончаловский получил специальный приз жюри за картину «Дом дураков».