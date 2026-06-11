Кончаловский стал лауреатом госпремии за вклад в развитие мировой культуры

Андрей Кончаловский — сын писателя и поэта, автора текстов гимнов СССР и России Сергея Михалкова, брат режиссера Никиты Михалкова. Он сумел реализовать себя во многих ипостасях и является одним из немногих российских режиссеров, хорошо известных не только в стране, но и во всем мире. Кончаловский работал на «Мосфильме», делал театральные и оперные постановки на сцене многих стран, писал сценарии и книги, снимал для телевидения.