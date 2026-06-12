48-летняя Кристина Бабушкина высказалась об изменах

Актриса Кристина Бабушкина высказалась о супружеских изменах. По ее мнению, узнав о неверности, не стоит сразу рубить с плеча и разводиться.
«В таких вопросах самое опасное — быть категоричной. Если он подонок и сохранять нечего, то и не надо этого делать, но есть же разные ситуации», — поделилась звезда в эфире шоу Карины Мурашкиной «Сплетни».
48-летняя артистка знакома зрителям по проектам «Беспринципные», «Кровавая барыня» и «Псих». С 2005 по 2012 год она состояла в браке с актером Станиславом Дужниковым. В 2007 году у них родилась дочь Устинья. Вторым мужем Бабушкиной стал бизнесмен Андрей Гацунаев. Они поженились в 2017 году.
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