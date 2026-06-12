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48-летняя Кристина Бабушкина высказалась об изменах

Актриса считает, что в таких вопросах нельзя рубить с плеча
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Кристина Бабушкина на премьере фильма «Алиса в Стране Чудес», фото: пресс-служба
Кристина Бабушкина на премьере фильма «Алиса в Стране Чудес», фото: пресс-служба

Актриса Кристина Бабушкина высказалась о супружеских изменах. По ее мнению, узнав о неверности, не стоит сразу рубить с плеча и разводиться.

«В таких вопросах самое опасное — быть категоричной. Если он подонок и сохранять нечего, то и не надо этого делать, но есть же разные ситуации», — поделилась звезда в эфире шоу Карины Мурашкиной «Сплетни».

Кристина Бабушкина, фото: пресс-служба
Кристина Бабушкина, фото: пресс-служба

48-летняя артистка знакома зрителям по проектам «Беспринципные», «Кровавая барыня» и «Псих». С 2005 по 2012 год она состояла в браке с актером Станиславом Дужниковым. В 2007 году у них родилась дочь Устинья. Вторым мужем Бабушкиной стал бизнесмен Андрей Гацунаев. Они поженились в 2017 году. 

Ранее актриса рассказала, как обезопасить себя от мошенников. 