Полина Максимова поделилась детскими воспоминаниями: «Кажется, будто недавно было»

В онлайн-кинотеатре «Кион» состоялся цифровой релиз семейной комедии «Родительский дом». По сюжету, стюардесса Даша (Полина Максимова) приезжает в родную деревню, чтобы продать дом, доставшийся ей по наследству от бабушки. Но встреча с местными жителями, сыроваром Мишей (Роман Курцын) и его племянником (Сергей Федоров) заставляют героиню пересмотреть жизненные приоритеты.
Рассказывая о своем персонаже, Полина Максимова отметила, что попадание в деревню стало поворотным моментом для Даши: она смогла отключиться от суеты и начать замечать самое правильное и нужное.
По признанию актрисы, в ее жизни тоже есть такое место — дом бабушки и дедушки, где она провела детство. Максимова поделилась, что каждый раз, когда она туда приезжает, у нее щемит сердце: «Вспоминается, как просыпалась, как бабушка кормила кашей, как с дедом на рынок ходили, цветы в огороде… И вот, стены эти стоят, а бабушки с дедушкой уже нет. И мне уже не шесть лет, а кажется, будто это недавно было».
По словам актрисы, воспоминания о детстве заставляют ее задуматься о скоротечности времени и о том, как нужно ценить каждый прожитый день, ничего не откладывать на потом и чаще обнимать, разговаривать и говорить «люблю» самым важным людям.
Семейная романтическая комедия «Родительский дом» вышла в прокат 23 апреля. Режиссерами фильма стали Максим Максимов («Мой папа — медведь») и Анна Герт.