Полина Максимова поделилась детскими воспоминаниями: «Кажется, будто недавно было»

По признанию актрисы, в ее жизни тоже есть такое место — дом бабушки и дедушки, где она провела детство. Максимова поделилась, что каждый раз, когда она туда приезжает, у нее щемит сердце: «Вспоминается, как просыпалась, как бабушка кормила кашей, как с дедом на рынок ходили, цветы в огороде… И вот, стены эти стоят, а бабушки с дедушкой уже нет. И мне уже не шесть лет, а кажется, будто это недавно было».