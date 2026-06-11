Свияжск давно считается одним из самых живописных и загадочных мест Татарстана. Его старинная архитектура, окружение воды и особая атмосфера отлично вписались в мистическую стилистику картины. Здесь снимались сцены, связанные с путешествием героини и ее постепенным погружением в тайны прошлого.