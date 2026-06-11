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Где снимали фильм «Шурале»: от древнего Свияжска до таинственных лесов Татарстана

Мистический триллер «Шурале» стал одним из самых необычных российских кинопроектов последних лет. Рассказываем, где картину снимали
Никита Шабанов
Автор Кино Mail
Постер к фильму Шурале
Постер к фильму «Шурале»

Полнометражный режиссерский дебют Алины Насибуллиной сочетает элементы фэнтези, психологического триллера и боди-хоррора. История девушки Айши, столкнувшейся с древними силами родного края, потребовала особой атмосферы, поэтому съемочная группа работала сразу в нескольких регионах России. Рассказываем, где снимали фильм «Шурале», какие локации стали частью картины и почему Татарстан оказался идеальной площадкой для экранизации истории о загадочном лесном духе.

Города, места и локации, где снимали «Шурале»

Для фильма выбрали сразу несколько съемочных площадок. Часть сцен снимали в Москве и Московской области, но самые важные и атмосферные эпизоды создавались на территории Татарстана, где и разворачивается основное действие картины.

Остров-град Свияжск

Кадр из фильма Шурале
Кадр из фильма «Шурале»

Одной из самых узнаваемых локаций фильма стал дебаркадер в Свияжске. Эта плавучая пристань, принадлежащая АО «Флот РТ», была превращена в полноценную съемочную площадку.

Свияжск давно считается одним из самых живописных и загадочных мест Татарстана. Его старинная архитектура, окружение воды и особая атмосфера отлично вписались в мистическую стилистику картины. Здесь снимались сцены, связанные с путешествием героини и ее постепенным погружением в тайны прошлого.

Экопарк «Дикая ферма» в Рыбно-Слободском районе

Кадр из фильма Шурале
Кадр из фильма «Шурале»

Еще одной важной площадкой стал экопарк «Дикая ферма», расположенный среди шумбутских лесов Рыбно-Слободского района Татарстана.

Здесь проходили съемки двух ключевых эпизодов фильма. Густые лесные массивы, практически нетронутая природа и удаленность от городской среды позволили создать ощущение присутствия древней силы, скрывающейся среди деревьев.

Для истории о Шурале — мифическом хозяине леса — такие пейзажи оказались идеальным визуальным решением.

Шумбутские леса Татарстана

Кадр из фильма Шурале
Кадр из фильма «Шурале»

Окружающий экопарк лес стал отдельным героем фильма. Здесь разворачиваются самые тревожные и мистические события картины.

Лес в «Шурале» — это пространство, где стирается грань между реальностью и легендой. По мере развития сюжета лес начинает влиять на героев, скрывая ответы на вопросы об исчезновении Тимура и происхождении древнего зла.

Москва

Кадр из фильма Шурале
Кадр из фильма «Шурале»

Часть съемок проходила в Москве. Эти локации использовались для сцен, показывающих жизнь Айши до возвращения в родную деревню.

Контраст между городской средой и таинственной татарской глубинкой играет важную роль в повествовании. Москва символизирует привычный и рациональный мир героини, который постепенно уступает место древним страхам и забытым воспоминаниям.

Московская область

Кадр из фильма Шурале
Кадр из фильма «Шурале»

Эпизоды жизни в загородном доме героини с мужем снимались в Подмосковье. Локация дополнила городской блок истории и позволила воссоздать отдельные сюжетные линии, не связанные с событиями в Татарстане.

Интересные факты о фильме «Шурале»

Кадр из фильма Шурале
Кадр из фильма «Шурале»

Фильм успел привлечь внимание не только необычным сюжетом, но и множеством любопытных деталей, связанных с его созданием.

  • «Шурале» стал полнометражным режиссерским дебютом Алины Насибуллиной. Она не только поставила картину, но и выступила соавтором сценария и исполнительницей главной роли.

  • Сценарий был написан совместно с Игорем Поплаухиным — лауреатом программы Cinéfondation Каннского кинофестиваля.

  • В основе фильма лежит не прямое переложение татарских легенд, а современная авторская история, вдохновленная образом Шурале из народного фольклора.

  • Главную мужскую роль исполнил Максим Матвеев, известный широкому зрителю по сериалу «Триггер».

  • В актерский состав вошел Рузиль Минекаев, ставший звездой после сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

  • Рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) также появился в фильме. Для него это одна из самых заметных актерских работ последних лет.

  • Геннадию Блинову, сыгравшему Тимура, пришлось специально изучать татарский язык для роли.

  • Картина сочетает сразу несколько жанров: мистический триллер, психологическую драму, фэнтези и элементы боди-хоррора.

  • Один из самых обсуждаемых моментов фильма — постепенное превращение героини в существо, покрывающееся древесной корой.

  • Во время съемок в Татарстане группа столкнулась с неожиданной погодной аномалией. В мае, когда по сценарию должен был стоять теплый летний вечер, внезапно выпал снег. Актерам пришлось сниматься в легкой одежде при совсем не летней температуре.

  • Перед широким прокатом фильм вошел в программу «Русские премьеры» Московского международного кинофестиваля в 2026 году.