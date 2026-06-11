Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Сидни Суини объяснила свое отношение к откровенным сценам в «Эйфории»

Актриса сделала акцент на том, что это — ее работа
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кадр из сериала «Эйфория» (3 сезон)
Кадр из сериала «Эйфория» (3 сезон)

Актриса Сидни Суини рассказала в интервью Vanity Fair, как она относится к откровенным сценам со своим участием в популярном сериале «Эйфория», где исполняет роль Кэсси.

По словам Суини, создатель шоу Сэм Левинсон прислал ей сценарий заранее — там уже были прописаны все сцены с ее героиней, включая эпизоды, связанные с OnlyFans. После этого он позвонил актрисе, чтобы обсудить ее отношение к материалу.

Суини ответила Левинсону, что играет персонажа, и, хотя лично она не согласна со многими решениями Кэсси, ее работа — отдать должное героине и воплотить видение режиссера.

«Согласна ли я со всеми решениями Кэсси? Приняла бы я лично такой выбор? Нет, конечно, нет. Но я актриса, это моя работа», — подчеркнула звезда.

По словам актрисы, она хотела «сыграть Кэсси в самом уязвимом виде».

Сидни Суини в сериале «Эйфория»
Сидни Суини в сериале «Эйфория»

Суини также поделилась своим актерским методом: с детства она придерживается правила не вкладывать в персонажа собственные эмоции, мысли или переживания.

«Когда я плачу в сцене, я не хочу думать о смерти своей собаки, потому что это может быть совсем другой плач, чем плач при расставании с парнем», — объяснила Суини.

Напомним, эротические сцены со Суини в третьем сезоне «Эйфории» стали самыми обсуждаемыми и скандальными в соцсетях и СМИ. Эксперты отмечали, что они в состоянии навредить карьере актрисы.