Актриса Сидни Суини рассказала в интервью Vanity Fair, как она относится к откровенным сценам со своим участием в популярном сериале «Эйфория», где исполняет роль Кэсси.
По словам Суини, создатель шоу Сэм Левинсон прислал ей сценарий заранее — там уже были прописаны все сцены с ее героиней, включая эпизоды, связанные с OnlyFans. После этого он позвонил актрисе, чтобы обсудить ее отношение к материалу.
Суини ответила Левинсону, что играет персонажа, и, хотя лично она не согласна со многими решениями Кэсси, ее работа — отдать должное героине и воплотить видение режиссера.
«Согласна ли я со всеми решениями Кэсси? Приняла бы я лично такой выбор? Нет, конечно, нет. Но я актриса, это моя работа», — подчеркнула звезда.
По словам актрисы, она хотела «сыграть Кэсси в самом уязвимом виде».
Суини также поделилась своим актерским методом: с детства она придерживается правила не вкладывать в персонажа собственные эмоции, мысли или переживания.
«Когда я плачу в сцене, я не хочу думать о смерти своей собаки, потому что это может быть совсем другой плач, чем плач при расставании с парнем», — объяснила Суини.
Напомним, эротические сцены со Суини в третьем сезоне «Эйфории» стали самыми обсуждаемыми и скандальными в соцсетях и СМИ. Эксперты отмечали, что они в состоянии навредить карьере актрисы.
Ранее стало известно, что Сидни Суини сыграет главную героиню в переосмыслении «Легенды о Сонной Лощине».