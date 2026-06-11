Сильно похудевшую Ольгу Дибцеву не взяли в проект из-за сходства с Паулиной Андреевой

При этом Дибцева подчеркнула, что никогда не была обделена ролями — что в маленьком, что в большом весе: «Все-таки киноиндустрия меня любит. Конечно, в последние годы часто звали играть мам, женщин в теле, сейчас же пришли другие предложения. Кстати, теперь у меня получается отказываться от ролей. Раньше такой возможности не было».