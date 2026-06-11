Сильно похудевшую Ольгу Дибцеву не взяли в проект из-за сходства с Паулиной Андреевой

Актриса Ольга Дибцева похудела на 40 килограммов и столкнулась с неожиданной проблемой — из-за преображения ей отказали на кастинге.
Ольга призналась «Антенне-Телемемь», что не смогла поучаствовать в одном проекте. По мнению кастинг-директора, похудевшая артистка стала слишком напоминать Паулину Андрееву.
«Недавно агент предлагала меня в проект, где Паулина Андреева играет главную роль. "Олю не возьмем, они с Паулиной будут как сестры-близнецы", ответила кастинг-директор. Вот никогда бы не подумала, что меня не утвердят по такой причине и сравнят с Андреевой, это что-то новенькое», — смеясь, отметила актриса.
При этом Дибцева подчеркнула, что никогда не была обделена ролями — что в маленьком, что в большом весе: «Все-таки киноиндустрия меня любит. Конечно, в последние годы часто звали играть мам, женщин в теле, сейчас же пришли другие предложения. Кстати, теперь у меня получается отказываться от ролей. Раньше такой возможности не было».
Ранее Ольга Дибцева показала редкие фото с мужем и детьми.