Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

18-летняя дочь Миллы Йовович снялась в «голых» платьях

Эвер Андерсон поделилась откровенными фото
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Эвер Андерсон / фото: соцсети
Эвер Андерсон / фото: соцсети

Эвер Андерсон, 18-летняя дочь актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола У. С. Андерсона, поделилась с поклонниками откровенной фотосессией.

Девушка позировала перед объективом фотографа в нескольких нарядах – в том числе в полупрозрачных платьях светлых оттенков. Как рассказала сама юная модель, один из нарядов – длинное кремовое платье со струящейся юбкой – она позаимствовала из гардероба мамы.

Эвер Андерсон / фото: соцсети
Эвер Андерсон / фото: соцсети

Эвер — старшая дочь Йовович и Андерсона. Она уже заявила о себе в кино, сыграв юную Наташу Романофф в фильме «Черная вдова» и Венди в картине «Питер Пэн и Венди». Параллельно девушка строит модельную карьеру, сотрудничая с известными фэшн-брендами.

Помимо нее, у Йовович и Андерсона есть еще две дочери: 10-летняя Дэшилл и 6-летняя Ошин. Все дети актрисы, как и она сама, владеют русским языком.

Ранее Эвер показала поклонникам нежный домашний образ, опубликовав фото из ванной