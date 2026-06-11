18-летняя дочь Миллы Йовович снялась в «голых» платьях

Девушка позировала перед объективом фотографа в нескольких нарядах – в том числе в полупрозрачных платьях светлых оттенков. Как рассказала сама юная модель, один из нарядов – длинное кремовое платье со струящейся юбкой – она позаимствовала из гардероба мамы.