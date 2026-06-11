18-летняя дочь Миллы Йовович снялась в «голых» платьях

Эвер Андерсон, 18-летняя дочь актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола У. С. Андерсона, поделилась с поклонниками откровенной фотосессией.
Девушка позировала перед объективом фотографа в нескольких нарядах – в том числе в полупрозрачных платьях светлых оттенков. Как рассказала сама юная модель, один из нарядов – длинное кремовое платье со струящейся юбкой – она позаимствовала из гардероба мамы.
Эвер — старшая дочь Йовович и Андерсона. Она уже заявила о себе в кино, сыграв юную Наташу Романофф в фильме «Черная вдова» и Венди в картине «Питер Пэн и Венди». Параллельно девушка строит модельную карьеру, сотрудничая с известными фэшн-брендами.
Помимо нее, у Йовович и Андерсона есть еще две дочери: 10-летняя Дэшилл и 6-летняя Ошин. Все дети актрисы, как и она сама, владеют русским языком.
Ранее Эвер показала поклонникам нежный домашний образ, опубликовав фото из ванной.