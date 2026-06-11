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Нонна Гришаева трогательно попрощалась с Людмилой Чурсиной

Актриса назвала Чурсину «невероятной красавицей с потрясающим чувством юмора»
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Нонна Гришаева
Нонна ГришаеваИсточник: Алексей Молчановский

Нонна Гришаева поделилась воспоминаниями о совместной работе с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной, которой не стало 10 июня. Для Гришаевой этот опыт стал настоящим счастьем.

«Людмила Алексеевна Чурсина... Эпоха продолжает уходить... Невероятная красавица с потрясающим чувством юмора и самоиронии... Было огромным счастьем с Вами работать... Благодарю за все советы в профессии и в жизни... Светлая память», — трогательно написала актриса на своей странице в соцсетях.

Людмила Чурсина
Людмила ЧурсинаИсточник: Legion-Media.ru

Гришаева и Чурсина вместе работали на съемочной площадке фильма «Тайная сила», а также сериала «Надежда уходит последней». 

Кадр из фильма «Тайная сила»
Кадр из фильма «Тайная сила»

Людмилы Чурсиной не стало 10 июня на 85-м году жизни. Печальную новость сообщили в Театре Российской армии, где артистка служила более 40 лет. Коллега Чурсиной Алина Покровская рассказала о болезни, с которой боролась актриса.