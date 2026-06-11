«Людмила Алексеевна Чурсина... Эпоха продолжает уходить... Невероятная красавица с потрясающим чувством юмора и самоиронии... Было огромным счастьем с Вами работать... Благодарю за все советы в профессии и в жизни... Светлая память», — трогательно написала актриса на своей странице в соцсетях.