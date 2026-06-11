В то же время актер напомнил, что шоу длилось 10 лет, и все это время они работали вместе, когда его экранная «дочь» проходила через подростковый возраст. По его мнению, в любой семье или среди друзей, которые проводят много времени вместе, иногда возникают споры и разногласия. В семьях это нормально — поссориться, а потом помириться.