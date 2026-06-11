Дэвид Харбор впервые прокомментировал слухи о конфликте с Милли Бобби Браун на съемочной площадке «Очень странных дел». В интервью Variety актер подтвердил, что между ним и Браун действительно возникла напряженность перед съемками финального сезона — ранее актриса подала жалобу о домогательствах и травле.
По словам Харбора, это был просто разрыв и последующее восстановление отношений. Как только они с Браун все уладили и поговорили друг с другом, все стало хорошо.
«Сейчас все очень боятся говорить о таких вещах, — отметил актер. — Люди очень боятся быть людьми».
В то же время актер напомнил, что шоу длилось 10 лет, и все это время они работали вместе, когда его экранная «дочь» проходила через подростковый возраст. По его мнению, в любой семье или среди друзей, которые проводят много времени вместе, иногда возникают споры и разногласия. В семьях это нормально — поссориться, а потом помириться.
«Я люблю ее. Она любит меня», — заключил Харбор.
Актеры опровергли слухи о вражде еще на премьере пятого сезона культового сериала, когда они позировали вместе на красной дорожке. Тогда Браун призналась журналистам, что чувствует себя в безопасности рядом с Харбором, и добавила, что между ними существует особая связь.