Старшая дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли решила юридически закрепить смену имени. 21-летняя Захара Марли Джоли-Питт подала заявление в Верховный суд округа Лос-Анджелес с просьбой исключить фамилию отца из своего официального имени. Об этом сообщает издание USA Today, ссылаясь на судебные документы.
Девушка хочет, чтобы отныне ее звали просто Захара Марли Джоли. Как выяснилось, звездная наследница не пользуется фамилией Питт уже несколько лет. В частности, на своем выпускном во время церемонии вручения дипломов в колледже ее представили публике именно как Захару Марли Джоли.
Брэд Питт и Анджелина Джоли расстались в 2016 году, а их бракоразводный процесс окончательно завершился только в 2024 году — после долгих лет судебных разбирательств. Анджелина Джоли воспитывает троих биологических детей от Питта — Шайло, Нокса и Вивьен, а также троих приемных: Захару, Мэддокса и Пакса.
Захара — не первая, кто отказался от фамилии знаменитого отца. Ранее аналогичный шаг уже сделали дочь Шайло и сын Мэддокс.
Ранее 17-летнего сына Джоли и Питта засняли на ринге без майки и сравнили с отцом.