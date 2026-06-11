Девушка хочет, чтобы отныне ее звали просто Захара Марли Джоли. Как выяснилось, звездная наследница не пользуется фамилией Питт уже несколько лет. В частности, на своем выпускном во время церемонии вручения дипломов в колледже ее представили публике именно как Захару Марли Джоли.