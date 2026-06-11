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Стали известны дата и место похорон Людмилы Чурсиной

Артистку похоронят в Петербурге
Людмила Чурсина
Людмила ЧурсинаИсточник: Legion-Media.ru

Церемония прощания с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной состоится в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили РИА Новости в окружении актрисы.

По данным kp.ru, похоронят знаменитость на Сестрорецком кладбище города 12 июня.

10 июня театр Российской Армии сообщил о смерти народной артистки СССР. Представители культурного учреждения заявили, что Людмила Чурсина ушла из жизни после продолжительной болезни.

Людмила Чурсина
Людмила ЧурсинаИсточник: Legion-Media.ru

Позже в окружении артистки подтвердили ее смерть, уточнив, что причиной кончины стала онкология. Как стало известно, Чурсина боролась со смертельным недугом около года. Точный диагноз не раскрывается.

Людмила Алексеевна не дожила до юбилея чуть больше месяца — 20 июля 2026 года ей должно было исполниться 85 лет.

Ранее стало известно, какое наследство оставила Людмила Чурсина.