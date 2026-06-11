Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Пересильд получила травму во время съемок в новом фильме

Актриса травмировала руку на съемках драмы о фехтовании
Юлия Пересильд на премьере фильма «Космическая собака Лида», фото: пресс-служба
Юлия Пересильд на премьере фильма «Космическая собака Лида», фото: пресс-служба

Российская актриса Юлия Пересильд рассказала РИА Новости, как во время съемок в спортивной драме «Учитель фехтования» травмировала руку.

«Последние четыре месяца у меня проходят с больной правой рукой, потому что мы все время на тренировках», — раскрыла артистка подробности съемок в новом фильме.

Кадр из фильма «Учитель фехтования»
Кадр из фильма «Учитель фехтования»

По ее словам, работа над новой ролью требует от нее преодоления физических трудностей. Пересильд призналась, что фехтование оказалось значительно сложнее, чем она предполагала на старте проекта.

Премьера спортивной драмы «Учитель фехтования» состоится в российских кинотеатрах 1 октября.

Ранее режиссер Антон Маслов рассказал о сложностях на съемках спортивной драмы.