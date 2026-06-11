Пересильд получила травму во время съемок в новом фильме

Российская актриса Юлия Пересильд рассказала РИА Новости, как во время съемок в спортивной драме «Учитель фехтования» травмировала руку.
«Последние четыре месяца у меня проходят с больной правой рукой, потому что мы все время на тренировках», — раскрыла артистка подробности съемок в новом фильме.
По ее словам, работа над новой ролью требует от нее преодоления физических трудностей. Пересильд призналась, что фехтование оказалось значительно сложнее, чем она предполагала на старте проекта.
Премьера спортивной драмы «Учитель фехтования» состоится в российских кинотеатрах 1 октября.
Ранее режиссер Антон Маслов рассказал о сложностях на съемках спортивной драмы.