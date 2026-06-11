В «Союзмультфильме» рассказали о планах снять фильм о Винни-Пухе

Винни-Пух — персонаж двух повестей и двух сборников стихотворений английского писателя Алана Милна. В России о медвежонке узнали в 1960 году, когда повесть перевел и адаптировал писатель Борис Заходер. В 1969 году «Союзмультфильм» выпустил первый мультфильм о Винни и его друзьях, режиссером выступил Федор Хитрук. Позднее вышли еще две серии — «Винни Пух идет в гости» и «Винни Пух и день забот».