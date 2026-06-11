Жена Александра Петрова в шортах с кружевом появилась на вечеринке

Жена актера Александра Петрова Виктория появилась на вечеринке журнала Marie Claire. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Знаменитость появилась на публике в шортах с кружевной отделкой, топе и накидке. Образ дополнила сумка и босоножки. Волосы жене актера уложили мягкими локонами и сделали вечерний макияж.
Ранее жена Александра Петрова показала, как они отдыхают в Италии.