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Жена Александра Петрова в шортах с кружевом появилась на вечеринке

Снимками Виктория поделилась в личном блоге
Виктория Петрова / фото: соцсети
Виктория Петрова / фото: соцсети

Жена актера Александра Петрова Виктория появилась на вечеринке журнала Marie Claire. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Знаменитость появилась на публике в шортах с кружевной отделкой, топе и накидке. Образ дополнила сумка и босоножки. Волосы жене актера уложили мягкими локонами и сделали вечерний макияж.

Ранее жена Александра Петрова показала, как они отдыхают в Италии.