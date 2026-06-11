Шон Пенн объявил бойкот селфи c фанатами: «Откажу даже ребенку в инвалидном кресле»

Лауреат «Оскара» Шон Пенн заявил, что больше не будет делать селфи ни при каких обстоятельствах. Его слова передает Le Figaro.
«Люди никогда не должны делать селфи ни с кем. Это плохо для всех. Это язва <…> Я откажу даже бабушке, пережившей геноцид и ее шестилетнему внуку в инвалидном кресле», — высказался Пенн.
Актер признался, что не хочет превращаться в объект для фото, подобно Моне Лизе. Пенн также заявил, что избегает массовых мероприятий, поскольку толпа у него всегда ассоциировалась с социальным неудобством.
Ранее стало известно о невыполненном Шоном Пенном обещании помочь ВСУ.