Бикович считает квотирование иностранного кино способом поддержки российского рынка

При этом Бикович отметил, что вопрос квотирования требует взвешенного подхода и связан не только с культурной, но и с экономической составляющей кинобизнеса. «Вы не соревнуетесь с фильмами, потому что в эпоху интернета невозможно сделать так, чтобы зритель их не видел. Их все равно будут смотреть. Но можно освободить пространство для национального продукта», — объяснил актер.