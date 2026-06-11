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Бикович считает квотирование иностранного кино способом поддержки российского рынка

Вопрос квотирования требует взвешенного подхода и связан не только с культурной, но и с экономической составляющей кинобизнеса, подчеркнул актер
Милош Бикович
Милош БиковичИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Квотирование иностранного кино может стать одним из инструментов поддержки национального кинорынка в условиях высокой конкуренции и ограничений на международное сотрудничество. Такое мнение высказал в интервью ТАСС актер Милош Бикович.

«Сейчас, к сожалению, под санкциями находятся искусство и спорт. В таких условиях квотирование — это, мне кажется, некий мягкий способ защитить свою среду», — сказал Бикович.

Милош Бикович
Милош БиковичИсточник: Legion-Media.ru

При этом Бикович отметил, что вопрос квотирования требует взвешенного подхода и связан не только с культурной, но и с экономической составляющей кинобизнеса. «Вы не соревнуетесь с фильмами, потому что в эпоху интернета невозможно сделать так, чтобы зритель их не видел. Их все равно будут смотреть. Но можно освободить пространство для национального продукта», — объяснил актер.

Он подчеркнул, что наличие ограничений на зарубежный контент само по себе не гарантирует повышения качества отечественного кино. «Российский фильм не станет лучше только потому, что Marvel покажет не 16-й, а 17-й фильм. Если хорошее кино будет сделано, кинематографисты его все равно посмотрят, будут вдохновляться или критиковать», — отметил Бикович.