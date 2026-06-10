Режиссер Стивен Спилберг заявил, что пришельцы давно живут среди людей

Недавно блогер и переводчик Дмитрий Пучков (он же — Гоблин) раскритиковал теорию о визитах инопланетян на Землю. Он отметил, что если бы высокоразвитые внеземные цивилизации действительно существовали и могли посещать нашу планету, у них не было бы причин это делать.