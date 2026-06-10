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Режиссер Стивен Спилберг заявил, что пришельцы давно живут среди людей

Спилберг об НЛО: «Уверен, что они посещали Землю»
Стивен Спилберг
Стивен СпилбергИсточник: Legion-Media.ru

Режиссер Стивен Спилберг убежден, что инопланетяне не только посещали Землю в прошлом, но и продолжают находиться здесь по сей день. Вырезку из интервью создателя фильма «Близкие контакты третьей степени» опубликовал Telegram-канал «Пул N3».

Спилберг признался, что в этом вопросе он опирается на свои исследования, свидетельства людей, документальные фильмы и даже показания, которые обсуждались в конгрессе США.

«Я абсолютно уверен, что они [инопланетяне] посещали Землю и находятся здесь до сих пор. И кто знает — возможно, они были здесь всегда», — отметил режиссер.

12 июня выходит новый фильм Спилберга «День разоблачения», который продолжает исследовать тему контакта с внеземными цивилизациями. В 1982 году он уже обращался к этой теме в фильме «Инопланетянин», где рассказал историю дружбы мальчика Эллиота и пришельца, оставшегося на Земле.

Недавно блогер и переводчик Дмитрий Пучков (он же — Гоблин) раскритиковал теорию о визитах инопланетян на Землю. Он отметил, что если бы высокоразвитые внеземные цивилизации действительно существовали и могли посещать нашу планету, у них не было бы причин это делать.