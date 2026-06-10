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Паулина Андреева похвасталась успехами учебы на философском факультете: «Изучаю скуку»

37-летняя актриса поделилась выводами из своего исследования во время учебы в МГУ
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Паулина Андреева
Паулина АндрееваИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Паулина Андреева, бывшая супруга режиссера Федора Бондарчука, успешно защитила курсовую работу во время учебы на философском факультете МГУ. Подробностями она поделилась в своем личном блоге.

37-летняя Андреева рассказала, что защита прошла в середине мая. Темой ее работы стала «Скука как аффективное состояние в кино: от кризиса повествования к сценарным практикам». Для раскрытия вопроса она обращалась к трудам философа Бен-Чхоль Хана.

«Я изучала скуку с разных философских сторон», — отметила актриса.

По итогам исследования Паулина пришла к выводу: современный человек потерял возможность проводить время непродуктивно: «Из нашей жизни совсем ушло право на непроизводительное время. Мы сами, по Хану, стали надзирателями этой тюрьмы, где нам нельзя останавливаться».

Паулина Андреева
Паулина АндрееваИсточник: Пресс-служба

Андреева также объяснила, почему фильмы Андрея Тарковского теперь воспринимаются иначе: «Просмотр Тарковского сегодня превратился в духовную практику, на которую нужно осмелиться. На это влияет и рилс-культура, конечно же». 

Актриса призналась, что возвращает себе право на безделье: «Я возвращаю себе свою скуку, а за ней идут ко мне состояния мечтательности, созерцания, грезы — как в детстве. И это все на фоне того мира, который мы наблюдаем вокруг. И это возможно». 

Ранее актриса поделилась кадрами из своего путешествия в Париж. 