Паулина Андреева похвасталась успехами учебы на философском факультете: «Изучаю скуку»

Актриса призналась, что возвращает себе право на безделье: «Я возвращаю себе свою скуку, а за ней идут ко мне состояния мечтательности, созерцания, грезы — как в детстве. И это все на фоне того мира, который мы наблюдаем вокруг. И это возможно».