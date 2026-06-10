Звезда «Теории большого взрыва» рассекретил альтернативную версию сценария

В мае 2019 года вышел финальный эпизод заключительного 12-го сезона сериала «Теория большого взрыва». В серии, объединившей в себе 23 и 24 серии, главные герои Шелдон (Джим Парсонс) и Эми (Майим Бялик) получают Нобелевскую премию по физике, после чего вся компания собирается в путешествие. Леонард (Джонни Галецки) и Пенни (Кейли Куоко) обнаруживают, что ждут ребенка, и присоединяются в «клубе родителей» к Говарду (Саймон Хелберг) и Бернадетт (Мелисса Раух).