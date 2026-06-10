Звезда «Улиц разбитых фонарей» Нилов поддерживает энергию в 62 года «ленью»

«Секрет — быть ленивым. Но это не значит перестать работать, это значит работать с первого дубля. Я очень не люблю второй, третий, четвертый переснимать, поэтому все надо делать с первого дубля. Тогда ты не устаешь и не стареешь», — объяснил Нилов.