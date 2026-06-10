Звезда «Улиц разбитых фонарей» Нилов поддерживает энергию в 62 года «ленью»

62-летний актер Алексей Нилов поделился секретом бодрости и хорошей физической формы — его слова передает «Пятый канал». Оказывается, все дело в разумной лени.
«Секрет — быть ленивым. Но это не значит перестать работать, это значит работать с первого дубля. Я очень не люблю второй, третий, четвертый переснимать, поэтому все надо делать с первого дубля. Тогда ты не устаешь и не стареешь», — объяснил Нилов.
При этом звезда «Улиц разбитых фонарей» утверждает, что спортом он не занимается. От физических нагрузок ему приходится отказываться по состоянию здоровья — у Нилова проблемы с опорно-двигательным аппаратом.
Актер также признался, что перенес три операции на бедрах и коленях. Из-за этого ему бывает сложно передвигаться. Нилов считает, что подорванное здоровье стало последствием насыщенной молодости и продолжительных съемок.
Ранее своим секретом стройности поделилась Настасья Самбурская.