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Звезда «Улиц разбитых фонарей» Нилов поддерживает энергию в 62 года «ленью»

62-летний артист рассказал, что помогает ему не уставать и не стареть
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Алексей Нилов
Алексей НиловИсточник: Legion-Media.ru

62-летний актер Алексей Нилов поделился секретом бодрости и хорошей физической формы — его слова передает «Пятый канал». Оказывается, все дело в разумной лени. 

«Секрет — быть ленивым. Но это не значит перестать работать, это значит работать с первого дубля. Я очень не люблю второй, третий, четвертый переснимать, поэтому все надо делать с первого дубля. Тогда ты не устаешь и не стареешь», — объяснил Нилов.

При этом звезда «Улиц разбитых фонарей» утверждает, что спортом он не занимается. От физических нагрузок ему приходится отказываться по состоянию здоровья — у Нилова проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

Актер также признался, что перенес три операции на бедрах и коленях. Из-за этого ему бывает сложно передвигаться. Нилов считает, что подорванное здоровье стало последствием насыщенной молодости и продолжительных съемок.

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