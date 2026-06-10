Люся Чеботина сравнила себя с Людмилой Гурченко и Мэрилин Монро

«Мэрилин высмеивали за то, что она хотела претендовать на статус серьезной актрисы, так как, по их мнению, она была для этого вульгарной и поверхностной. Гурченко хейтили за легкомысленность, смелые наряды, излишнюю энергичность и чрезмерную экстравагантность», — написала Чеботина, прикрепив свое фото в образе Монро.