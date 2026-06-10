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Люся Чеботина сравнила себя с Людмилой Гурченко и Мэрилин Монро

Певица ответила на критику в социальных сетях
Соня Жарова
Автор Кино Mail

Люся Чеботина, которую регулярно критикуют в соцсетях, ответила хейтерам. 29-летняя исполнительница объяснила: с большим успехом всегда приходит и хейт. Особенно страдают от него люди, которые не вписываются в социальные стандарты. В пример она привела Мэрилин Монро и Людмилу Гурченко.

«Мэрилин высмеивали за то, что она хотела претендовать на статус серьезной актрисы, так как, по их мнению, она была для этого вульгарной и поверхностной. Гурченко хейтили за легкомысленность, смелые наряды, излишнюю энергичность и чрезмерную экстравагантность», — написала Чеботина, прикрепив свое фото в образе Монро. 

Люся Чеботина в образе Мэрилин Монро / фото: соцсети
Люся Чеботина в образе Мэрилин Монро / фото: соцсети

Певица также вспомнила, что Фредди Меркьюри доставалось «за его эпатаж и стиль музыки», манеру танцевать Элвиса Пресли «считали вульгарной», а Чайковский умер с мыслью, что «Лебединое озеро» — провал всей его жизни. Чеботина подчеркнула: список звезд, которых отвергало общество, «нескончаемый».

«Самое грустное, что глобально их буллили только за то, что они были не такими, как все. Слишком выделялись. Правила игры остаются те же, поменялись только игроки», — заключила певица.

Ранее Чеботина высказалась о своем конфликте с Любовью Успенской.