Народная артистка РСФСР Алина Покровская сообщила, что последние полгода Людмила Чурсина не могла выходить на сцену Центрального академического театра Российской армии из-за болезни. Об этом коллега Чурсиной рассказала изданию «Абзац».
«Людмила все время лечила бедро, что-то с бедренной костью, делала уколы, ездила в Петербург», — поделилась Покровская.
По ее словам, 84-летняя Чурсина болела уже давно.
«Ну что ж вы хотите? Она 1941 года рождения, я — 1940-го, мы почти ровесницы», — отметила Покровская.
Актриса призналась, что все происходящее для нее очень больно, тем более когда чувствуешь, что «мины ложатся все ближе и ближе». Покровская подчеркнула, что скорбит вместе со всеми.
О смерти Людмилы Чурсиной ранее сообщила пресс-служба Театра Российской армии. Актрисе было 84 года.