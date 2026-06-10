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Коллега Чурсиной рассказала о болезни, с которой боролась актриса

Алина Покровская поведала, почему Чурсина не выходила на сцену последние полгода
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Людмила Чурсина
Людмила ЧурсинаИсточник: Legion-Media.ru

Народная артистка РСФСР Алина Покровская сообщила, что последние полгода Людмила Чурсина не могла выходить на сцену Центрального академического театра Российской армии из-за болезни. Об этом коллега Чурсиной рассказала изданию «Абзац».

«Людмила все время лечила бедро, что-то с бедренной костью, делала уколы, ездила в Петербург», — поделилась Покровская.

По ее словам, 84-летняя Чурсина болела уже давно.

«Ну что ж вы хотите? Она 1941 года рождения, я — 1940-го, мы почти ровесницы», — отметила Покровская.

Актриса призналась, что все происходящее для нее очень больно, тем более когда чувствуешь, что «мины ложатся все ближе и ближе». Покровская подчеркнула, что скорбит вместе со всеми.

О смерти Людмилы Чурсиной ранее сообщила пресс-служба Театра Российской армии. Актрисе было 84 года.