«Мой отец, звезда номер один в стране, всегда просил маму — заметьте, просил: “Катя, а можно я отвезу Машу в цирк?” Спрашивал, когда удобно, учитывал мои интересы, время моей мамы и, конечно же, всегда нам помогал. И никогда не требовал, чтобы моя жизнь подстраивалась под него. Хотя, как безумно востребованный и занятой человек, имел на это право», — заключила она.