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Мария Миронова дала новый комментарий об экс-муже, с которым судится из-за опеки

Актриса на фоне конфликта с отцом ее ребенка вспомнила, как проходило ее собственное общение со знаменитым отцом в детстве
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Мария Миронова, фото: пресс-служба
Мария Миронова, фото: пресс-служба

53-летняя актриса Мария Миронова вновь высказалась о конфликте с экс-супругом Андреем Сорокой — он судится с ней по поводу порядка общения с шестилетним сыном Федором. Главное требование отца — встречаться с ребенком вне дома артистки, который находится в Подмосковье.

«Той стороной в требованиях и пожеланиях вообще не учитывается график сына. Если мы пойдем господину отцу навстречу, должны будем перечеркнуть все Федины спортивные интересы, а также учебу в школе», — приводит слова Мироновой StarHit со ссылкой на интервью изданию «Караван историй».

Мария Миронова с сыном Федором
Мария Миронова с сыном ФедоромИсточник: Соцсети

Несмотря на напряженные отношения с бывшим мужем, актриса поддерживает его желание видеться с сыном: «Никто никакого отлучения от отца не планировал. Я выходила с инициативами, снимала детскую игровую комнату, чтобы отец мог приехать и поздравить ребенка с днем рождения, пригласить его с ночевкой, отпраздновать. Но человек наотрез отказывается приезжать в наш дом».

Также актриса призналась, что тяжело переживает происходящее. Она рассказала, что в ее семье такого никогда не было, и вспомнила об общении с собственным отцом, когда ее родители развелись.

«Мой отец, звезда номер один в стране, всегда просил маму — заметьте, просил: “Катя, а можно я отвезу Машу в цирк?” Спрашивал, когда удобно, учитывал мои интересы, время моей мамы и, конечно же, всегда нам помогал. И никогда не требовал, чтобы моя жизнь подстраивалась под него. Хотя, как безумно востребованный и занятой человек, имел на это право», — заключила она.

Ранее ситуацию прокомментировал брат бывшего мужа Марии. 