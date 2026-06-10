53-летняя актриса Мария Миронова вновь высказалась о конфликте с экс-супругом Андреем Сорокой — он судится с ней по поводу порядка общения с шестилетним сыном Федором. Главное требование отца — встречаться с ребенком вне дома артистки, который находится в Подмосковье.
«Той стороной в требованиях и пожеланиях вообще не учитывается график сына. Если мы пойдем господину отцу навстречу, должны будем перечеркнуть все Федины спортивные интересы, а также учебу в школе», — приводит слова Мироновой StarHit со ссылкой на интервью изданию «Караван историй».
Несмотря на напряженные отношения с бывшим мужем, актриса поддерживает его желание видеться с сыном: «Никто никакого отлучения от отца не планировал. Я выходила с инициативами, снимала детскую игровую комнату, чтобы отец мог приехать и поздравить ребенка с днем рождения, пригласить его с ночевкой, отпраздновать. Но человек наотрез отказывается приезжать в наш дом».
Также актриса призналась, что тяжело переживает происходящее. Она рассказала, что в ее семье такого никогда не было, и вспомнила об общении с собственным отцом, когда ее родители развелись.
«Мой отец, звезда номер один в стране, всегда просил маму — заметьте, просил: “Катя, а можно я отвезу Машу в цирк?” Спрашивал, когда удобно, учитывал мои интересы, время моей мамы и, конечно же, всегда нам помогал. И никогда не требовал, чтобы моя жизнь подстраивалась под него. Хотя, как безумно востребованный и занятой человек, имел на это право», — заключила она.
Ранее ситуацию прокомментировал брат бывшего мужа Марии.