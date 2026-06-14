Так, главной героиней в мультфильме стала девочка Долли (не Элли и не Дороти), живущая в штате Канзас с дядей и тетей. Она попадает в волшебную страну на унесенном ураганом фургоне (у Баума фигурирует домик), который падает на голову Злой Ведьме Востока (у Волкова — Гингеме). В путешествии девочку сопровождает песик Тотошка, который по прибытии в волшебную страну получил возможность говорить (у Баума Тотошка молчит). Вместе они находят новых друзей и после ряда увлекательных приключений возвращаются домой.