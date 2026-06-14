Повесть Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города» — классика советской детской литературы. Впервые появившись на книжных полках в 1939 году, книга пережила множество переизданий, была адаптирована в сценарии для театральных постановок и, спустя почти 30 лет после первой публикации, добралась до киноэкранов. На сегодняшний день создано уже пять экранизаций, каждая из которых по-своему интересна и заслуживает внимания зрителей.
«Волшебник Изумрудного города» 1968 года
Первой экранизацией повести Волкова стал черно-белый кукольный телеспектакль «Волшебник Изумрудного города», поставленный режиссером Ниной Зубаревой в 1968 году. К озвучиванию привлекли выдающихся актеров Ростислава Плятта, Олега Табакова, Марию Виноградову и других. Музыку для спектакля сочинил тогда еще начинающий композитор Геннадий Гладков, а тексты песен написал Юрий Энтин.
В мультфильме отсутствовали несколько героев оригинальной книги, среди которых самым заметным был верный друг Элли пес Тотошка. Из повествования исключили приключение на маковом поле, переправу через реку и некоторые другие моменты. Однако в целом фильм довольно точно следовал сюжетной линии и получился на редкость теплым и душевным.
«Волшебник Изумрудного города» 1973 года
Спустя пять лет после выхода первой экранизации творческое объединение «Экран» запустило новый масштабный кукольный телефильм «Волшебник Изумрудного города». В этот раз постановка была цветной, поделенной на 10 серий и охватывала три первые книги Волкова: «Волшебник Изумрудного города», «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» и «Семь подземных королей».
Фильм создавался усилиями нескольких групп авторов, работавших параллельно, что серьезно ускоряло работу. Обратной стороной медали стали заметные расхождения во внешнем виде кукол, а также меняющиеся от серии к серии голоса героев, озвученных разными актерами. Так, Льва озвучивали сразу три актера: Владимир Ферапонтов, Леонид Каневский и Рогволд Суховерко. Отдельно стоит упомянуть заглавную песню «Мы в город Изумрудный идем дорогой трудной», написанную для мультфильма Ириной Токмаковой. Она быстро завоевала популярность у юных зрителей и вскоре зажила собственной жизнью в отрыве от оригинального произведения.
«Волшебник Изумрудного города» 1994 года
Первую игровую экранизацию книги Волкова снял режиссер Павел Арсенов, известный по мини-сериалу «Гостья из будущего». Фильм «Волшебник Изумрудного города» стал последним в его карьере. В дальнейшем режиссер отошел от дел в связи с ухудшением состояния здоровья и умер в 1999 году.
Первая российская постановка «Волшебника Изумрудного города» носила на себе все приметы сложного времени. Фильм создавался без натурных съемок, исключительно в павильоне. По сравнению с книгой сюжет заметно сократился, исчезли некоторые персонажи и сцены. В целях экономии урезали даже главную «фишку» Изумрудного города — зеленые очки, которые были обязаны носить все горожане и гости города. Тем не менее в 1994 году лента получила номинацию на премию «Ника» за лучшие костюмы.
«Приключения в Изумрудном городе»
В 1999 году анимационная студия «Мельница», известная по масштабной франшизе «Три богатыря», представила общественности многосерийный мультфильм «Приключения в Изумрудном городе». Картина примечательна тем, что является причудливым синтезом оригинального произведения Фрэнка Баума и его художественного пересказа, выполненного Александром Волковым.
Так, главной героиней в мультфильме стала девочка Долли (не Элли и не Дороти), живущая в штате Канзас с дядей и тетей. Она попадает в волшебную страну на унесенном ураганом фургоне (у Баума фигурирует домик), который падает на голову Злой Ведьме Востока (у Волкова — Гингеме). В путешествии девочку сопровождает песик Тотошка, который по прибытии в волшебную страну получил возможность говорить (у Баума Тотошка молчит). Вместе они находят новых друзей и после ряда увлекательных приключений возвращаются домой.
С третьей серии действие мультфильма окончательно уходит в сторону событий, описанных у Баума. Планировалось, что экранизации подвергнутся все его книги о стране Оз, однако после четвертой серии, вышедшей в 2000 году, проект свернули.
«Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича»
Последней на сегодняшний день экранизацией книг Волкова стал фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», снятый режиссером Игорем Волошиным. В главной роли выступила юная актриса Екатерина Червова, а компанию ей составили Евгений Чумак (Страшила), Юрий Колокольников (Железный Дровосек), а также Денис Власенко и Артур Ваха, озвучившие Тотошку и Трусливого Льва.
Фильм, вышедший в первый день нового 2025 года, быстро выбился в лидеры проката и стал одной из самых кассовых отечественных кинолент с результатом свыше трех миллиардов рублей. При этом картина получила неоднозначные отзывы критиков, хваливших визуальную часть, но оставшихся не вполне довольными сюжетом. В 2027 году ожидается выход второй части, за которой последует третья, заключительная серия, релиз которой планируется на 2028 год.