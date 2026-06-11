Кощей Бессмертный — один из важнейших персонажей русского фольклора. Пугающего вида колдун, промышляющий похищениями юных девушек и прочими злодеяниями, не мог не перекочевать из народных сказок на экраны кинотеатров. Но если в старинных сказаниях Кощей однозначно злой персонаж, то в фильмах, снятых как в СССР, так и в России, роль этого персонажа не всегда столь однозначна.