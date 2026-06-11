Кощей Бессмертный — один из важнейших персонажей русского фольклора. Пугающего вида колдун, промышляющий похищениями юных девушек и прочими злодеяниями, не мог не перекочевать из народных сказок на экраны кинотеатров. Но если в старинных сказаниях Кощей однозначно злой персонаж, то в фильмах, снятых как в СССР, так и в России, роль этого персонажа не всегда столь однозначна.
За всю историю отечественного кинематографа Кощей появился в десятках картин. Временами он выходил на первый план, иногда оставался персонажем третьего ряда практически не влияющим на сюжет. Но чаще всего Кощей выступал антагонистом главных героев, неизменно терпящим поражение в конце. Маску Кощея примеряли на себя разные артисты. Вспомним актеров, создавших наиболее яркие образы Кощея Бессмертного.
Георгий Милляр
Имя Георгия Милляра известно, пожалуй, всем, кто родился и вырос в СССР. За свою продолжительную карьеру актер исполнил десятки ролей в самых разнообразных фильмах. Но известен он в первую очередь созданием ярких, самобытных образов сказочной нечисти в детских фильмах. Чаще всего Милляр перевоплощался в героиню русских народных сказок Бабу Ягу. Но он также является дважды Кощеем Советского Союза.
Впервые в этой роли он появился еще в 1944 году в фильме-сказке Александра Роу «Кащей Бессмертный». Образ, создавался Милляром на основе церковных изображений чертей и третьего всадника с картины Васнецова «Воины Апокалипсиса», символизирующего голод. Также незадолго до съемок актер перенес малярию и сильно похудел, поэтому его даже не пришлось особо гримировать.
Второй раз Милляр примерил образ Кощея 24 года спустя в фильме «Огонь, вода … и медные трубы». В этот раз его герой был скорее комическим персонажем, который перед женитьбой на Бабе Яге закусил молодильными яблочками и решил заменить уже пожилую невесту на более симпатичную Аленушку (Наталья Седых).
Александр Филиппенко
Фильм-сказка Михаила Юзовского «Там, на неведомых дорожках...», снятый по книге Эдуарда Успенского «Вниз по волшебной реке» вышел на советские экраны перед летними каникулами 1982 года. Режиссер предложил зрителям новый оригинальный образ Кощея Бессмертного, в роли которого снялся артист театра и кино Александр Филиппенко.
Его Кощей заметно отличался от предыдущих киновоплощений своим прагматизмом. Это был не типовой отрицательный герой, а хитрый и коварный персонаж, опирающийся на логику, мастерство интриги и умение разбираться в людях. Побороть его оказывается под силу только мальчику Мите (Роман Монастырский), приехавшему в сказочный мир из реального.
Олег Табаков
Вскоре после выхода «Там, на неведомых дорожках...» видный советский режиссер-сказочник Михаил Юзовский приступил к съемкам новой картины «После дождичка в четверг». В этой сказке вновь появился Кощей Бессмертный, которого сыграл выдающийся советский актер Олег Табаков.
Кощей Табакова совсем не похож на привычный образ худого злобного старика. Он пухловатый (на чем персонаж сам заостряет внимание), у него густые золотые волосы, золотые зубы и здоровый румянец. Кощей одевается в золотистый кафтан, напоминающий пуховик, и проживает во дворце, отделанном золотыми панелями. Подстать внешнему облику и поведение персонажа. Царь Кощей вальяжен, любит пошутить и смеется над своими шутками фирменным табаковским смехом.
Константин Лавроненко
Современное переосмысление образа Кощея Бессмертного произошло в российском фэнтезийном фильме 2017 года «Последний богатырь», снятом режиссером Дмитрием Дьяченко. Новый Кощей, спасенный главным героем из темницы, оказывается членом группы сопротивления, в которую также входят Баба Яга и Василиса Премудрая. Вместе они планируют свергнуть жену Добрыни Никитича Варвару, превратившую богатырей в камень. Правда, оказывается, что среди подпольщиков есть предатель, которым также является Кощей.
Роль двуличного злодея, перевоспитавшегося к концу фильма, исполнил актер Константин Лавроненко. Ради перевоплощения в своего персонажа ему приходилось несколько часов проводить у гримеров, причем для ускорения процесса на руки ему просто надевали специальные перчатки, а основная работа шла над лицом артиста. В соответствии с современными тенденциями одним фильмом создатели «Последнего богатыря» не ограничились, и Лавроненко вернулся к своей роли в фильмах «Последний богатырь: Корень зла» и «Последний богатырь: Посланник тьмы».
Виктор Добронравов
Приключенческая комедия «Кощей. Похититель невест» подарила зрителям нетривиальный образ Кощея. Теперь он превратился в по-настоящему доброго персонажа, который больше не заинтересован в злодействах, энергичен, доброжелателен и … влюблен. Созданием персонажа занимался актер Виктор Добронравов, но от него Кощею достался лишь голос, поскольку «Кощей. Похититель невест» — анимационное кино.
История о сказочном холостяке, мечтающем найти спутницу жизни, вышла в дни летних каникул 2022 года и собрала в прокате около 300 миллионов рублей. Нетривиальный сюжет, интеллигентный юмор и красочный, хорошо проработанный мир обеспечили картине интерес зрителей. Поклонники ждали возвращения Кощея, и создатели картины не заставили их ждать. В мае 2026 года на экраны вышел сиквел под названием «Кощей. Тайна живой воды», в котором главную роль также озвучил Виктор Добронравов.