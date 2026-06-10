«Донская повесть»
Режиссер Владимир Фетин, первый муж Людмилы Чурсиной, снял картину по рассказам Михаила Шолохова. В фильме «Донская повесть» молодая актриса воплотила Дарью — казачку, чья судьба разворачивается на фоне Гражданской войны и суровых нравов донского края. Ее героиня проходит через тяжелые испытания, но сохраняет внутреннее достоинство и волю к жизни.
Именно эта работа впервые убедила зрителей и критиков, что перед ними не просто эффектная молодая актриса, а исполнительница большого драматического дарования. Картина стала отправной точкой звездной карьеры и обозначила главное качество Чурсиной: умение показывать силу характера через пережитую боль.
«Виринея»
Одним из важнейших фильмов в творческой биографии Чурсиной стала лента «Виринея», поставленная Владимиром Фетиным по произведению Лидии Сейфуллиной. Главная героиня — крестьянка с независимым нравом, которая бросает вызов привычному укладу жизни. Ее смелость, прямота и нежелание подчиняться чужой воле вызывают восхищение и одновременно раздражение окружающих.
Чурсина создала настолько яркий и убедительный характер, что Виринея на долгие годы стала одной из ее самых известных экранных героинь. За эту работу, а также еще две роли того же периода, актриса была удостоена Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых в 1970 году.
«Журавушка»
Фильм Николая Москаленко «Журавушка», снятый по повести Михаила Алексеева, рассказывает историю простой сельской женщины Марфы. Чурсина сыграла лучшую доярку колхоза, которая оказывается перед сложным нравственным выбором. На первый взгляд это типичный сюжет о деревенской жизни, однако актриса сумела наполнить его глубоким человеческим содержанием.
Работа получила высокую оценку не только в СССР, но и за рубежом. За роль Марфы Чурсина была удостоена «Серебряной раковины» как лучшая актриса XVII Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне. Для советского кино того времени подобное международное признание было редкостью и стало важным подтверждением масштаба ее таланта.
«Угрюм-река»
Многосерийная экранизация романа Вячеслава Шишкова «Угрюм-река», снятая Ярополком Лапшиным, считается одним из самых ярких телевизионных сериалов советской эпохи. Чурсиной досталась роль Анфисы — красивой и страстной женщины, судьба которой оказывается тесно связана с трагедиями нескольких мужчин.
В исполнении Чурсиной героиня получилась гораздо глубже привычного образа роковой красавицы. За ее внешней силой скрываются беззащитность и одиночество человека, лишенного права самостоятельно распоряжаться собственной жизнью. Благодаря этой многослойности Анфиса вошла в число самых запоминающихся женских образов отечественного кино.
«Олеся»
Картина Бориса Ивченко «Олеся», созданная по мотивам одноименной повести Александра Куприна, рассказывает историю любви молодого интеллигента и девушки, которую жители деревни считают ведьмой. Чурсина сыграла Олесю — свободную, загадочную и удивительно гармоничную, живущую по законам природы, а не человеческих предрассудков.
Эта работа заметно отличается от многих предыдущих ролей Чурсиной. Здесь нет бурных страстей и открытого драматизма, зато есть тонкая лирика и внутренняя чистота. Образ, созданный актрисой, — одна из самых поэтичных страниц ее фильмографии, наглядное свидетельство широты ее актерского диапазона.