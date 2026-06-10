Чурсина создала настолько яркий и убедительный характер, что Виринея на долгие годы стала одной из ее самых известных экранных героинь. За эту работу, а также еще две роли того же периода, актриса была удостоена Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых в 1970 году.