В Госдуме призвали Ахеджакову подтвердить право на пенсию в России

Недавно Life со ссылкой на SHOT сообщал, что Ахеджакова продолжает получать доход от банковских вкладов и российской пенсии после переезда в Израиль. Артистка ежемесячно получает выплату в размере 95 тыс. рублей. В эту сумму входят в том числе надбавки за звание народной артистки и премии им. братьев Васильевых.