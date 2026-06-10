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В Госдуме призвали Ахеджакову подтвердить право на пенсию в России

Депутат Виталий Милонов потребовал от Ахеджаковой лично получать пенсию из РФ
Лия Ахеджакова
Лия АхеджаковаИсточник: Legion-Media.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил обязать актрису Лию Ахеджакову лично приезжать за государственными выплатами, учитывая ее критическое отношение к России. Об этом он заявил Общественной службе новостей.

Парламентарий отметил, что статус гражданства Ахеджаковой, проживающей в Израиле, неясен. Он призвал ее приехать в Россию и открыто заявить о своем намерении получать пенсию.

«А то получается, мы ей платим деньги, а она, может, их выкидывает. Может, ей противно, может, это унижает ее», — заявил Милонов.

Лия Ахеджакова
Лия АхеджаковаИсточник: Legion-Media.ru

Недавно Life со ссылкой на SHOT сообщал, что Ахеджакова продолжает получать доход от банковских вкладов и российской пенсии после переезда в Израиль. Артистка ежемесячно получает выплату в размере 95 тыс. рублей. В эту сумму входят в том числе надбавки за звание народной артистки и премии им. братьев Васильевых.

Кроме того, актриса хранит на счетах в российских банках 2,2 млн рублей. Таким образом, ее доход от процентов превышает 200 тыс. рублей.