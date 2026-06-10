Анна Чиповская поделилась мыслями о настоящей любви

Анна Чиповская поделилась своим взглядом на крепкие отношения. В беседе с «Пятым каналом» артистка призналась, что любовь для нее — это видеть рядом «своего человека», в котором можно быть полностью уверенной.
«Любовь — это то ощущение, когда ты смотришь направо, рядом с тобой стоит человек, которого ты хотела видеть рядом», — сказала она.
Также звезда отметила, что любовь требует ежедневной включенности. По ее словам, важно постоянно работать над собой и отношениями, чтобы создать по-настоящему крепкий союз. Чиповская добавила, что в вопросах чувств каждый должен ориентироваться на свой опыт и жизненные обстоятельства.
Анна Чиповская несколько лет была замужем за актером Дмитрием Ендальцевым, их брак завершился в 2025 году.