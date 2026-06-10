Анна Чиповская поделилась мыслями о настоящей любви

Также звезда отметила, что любовь требует ежедневной включенности. По ее словам, важно постоянно работать над собой и отношениями, чтобы создать по-настоящему крепкий союз. Чиповская добавила, что в вопросах чувств каждый должен ориентироваться на свой опыт и жизненные обстоятельства.