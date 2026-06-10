Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Анна Чиповская поделилась мыслями о настоящей любви

38-летняя актриса рассказала, как, по ее мнению, построить крепкие отношения
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Анна Чиповская, фото: пресс-служба
Анна Чиповская, фото: пресс-служба

Анна Чиповская поделилась своим взглядом на крепкие отношения. В беседе с «Пятым каналом» артистка призналась, что любовь для нее — это видеть рядом «своего человека», в котором можно быть полностью уверенной. 

«Любовь — это то ощущение, когда ты смотришь направо, рядом с тобой стоит человек, которого ты хотела видеть рядом», — сказала она.

Также звезда отметила, что любовь требует ежедневной включенности. По ее словам, важно постоянно работать над собой и отношениями, чтобы создать по-настоящему крепкий союз. Чиповская добавила, что в вопросах чувств каждый должен ориентироваться на свой опыт и жизненные обстоятельства. 

Анна Чиповская несколько лет была замужем за актером Дмитрием Ендальцевым, их брак завершился в 2025 году.