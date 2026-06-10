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Ушла из жизни народная артистка Людмила Чурсина

Легендарной советской актрисе было 84 года
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Людмила Чурсина
Людмила ЧурсинаИсточник: Legion-Media.ru

На 85-м году жизни умерла народная артистка СССР и легенда советского кино Людмила Чурсина. Об этом сообщили на сайте Театра Российской армии.

«С прискорбием сообщаем, что после продолжительной болезни ушла из жизни народная артистка СССР Людмила Алексеевна Чурсина. Любимая миллионами зрителей, единственная и неповторимая, настоящая героиня, великая русская драматическая актриса», — говорится в некрологе.

Уточняется, что о дате и месте прощания будет объявлено дополнительно.

Людмила Чурсина в фильме «Угрюм-река»
Людмила Чурсина в фильме «Угрюм-река»

Людмила Чурсина наиболее известна по ярким драматическим образам в советском кино. Ее кинодебют состоялся еще в 1961 году, во время учебы в вузе: она сыграла в фильме «Когда деревья были большими».

За роль в картине «Журавушка» актриса была удостоена Государственной премии РСФСР, получила Гран-при Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне и приглашение в Голливуд.

Всенародную любовь Чурсиной принесла роль роковой Анфисы Козыревой в фильме «Угрюм-река». Среди других известных работ актрисы — незабываемые образы в картинах «Виринея», «Адъютант его превосходительства», «Любовь Яровая», «Русь изначальная».

20 июля 2026 года Людмиле Чурсиной исполнилось бы 85 лет.