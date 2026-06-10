Новая экранизация знаменитой повести переносит знакомый сюжет в эпоху смартфонов, социальных сетей и цифрового буллинга. В статье рассказываем, когда выйдет фильм «Чучело», где проходили съемки, кто исполнил главные роли, о чем будет новая адаптация и какие интересные факты уже известны о проекте.
Когда выйдет фильм «Чучело»
Российская премьера фильма «Чучело» состоится 27 августа 2026 года. Картина выйдет в широкий прокат при поддержке кинокомпании «Центр Кино».
До выхода в кинотеатрах фильм уже успел привлечь внимание фестивальной аудитории. Впервые новую экранизацию показали на кинофестивале «Окно в Европу» в Выборге в 2025 году. Позже лента была представлена на международном кинофестивале MAMI в Индии, а также участвовала в нескольких российских киносмотрах, где получила награды и положительные отзывы критиков.
Режиссером картины выступил Илья Хотиненко, известный по фильму «Асфальтовое солнце». Создатели подчеркивают, что новая версия не является прямым ремейком знаменитого фильма 1983 года, а представляет собой самостоятельную современную адаптацию повести Владимира Железникова.
Где и как проходили съемки фильма «Чучело»
Создатели стремились сохранить связь с литературным первоисточником, поэтому для съемок были выбраны места, тесно связанные с историей произведения.
Таруса, Калужская область
Основной съемочной площадкой стала Таруса. Здесь Владимир Железников работал над своей знаменитой повестью. Небольшой провинциальный город с его тихими улицами и атмосферой идеально подошел для истории о школьной жизни, одиночестве и противостоянии толпе.
Школьные и городские локации
Для создания достоверной атмосферы использовались реальные школьные помещения, дворы и общественные пространства. Авторы стремились показать привычную среду современных подростков без лишней стилизации.
Цифровое пространство
Одной из особенностей фильма стало активное использование элементов скринлайфа. Зрители увидят переписки, публикации в социальных сетях, комментарии и видеозвонки, которые становятся важной частью повествования. Такой подход позволяет показать, как школьная травля переместилась из коридоров и дворов в виртуальный мир.
Кто снимается в фильме «Чучело»
В новой экранизации собрался как опытный актерский состав, так и молодые артисты, которым предстоит передать сложные эмоции подростков, столкнувшихся с буллингом и предательством.
В фильме снялись Мария Симонова, Максим Карушев, Кристина Асмус, Кирилл Кяро, Марфа Просвирникова, Даяна Гудз, Александр Присмотров-Белов, Никита Зинченко, Игорь Цуркан, Даниэль Акопян, Валерия Кудряшова и другие актеры.
Главная героиня Аня Зайцева в исполнении Марии Симоновой оказывается в центре драматической истории о первой любви и жестоком предательстве. Максим Карушев играет школьного лидера Мишу Волкова, из-за которого жизнь девушки меняется самым болезненным образом. Кристина Асмус и Кирилл Кяро воплотили взрослых персонажей, играющих важную роль в судьбе Ани.
О чем будет фильм «Чучело»
Сюжет переносит классическую историю Владимира Железникова в современную Россию.
После переезда из Москвы в небольшой город старшеклассница Аня Зайцева пытается начать новую жизнь. Девушка быстро привлекает внимание одноклассников и особенно популярного школьника Миши Волкова. Влюбившись в него, она оказывается готова на многое ради его одобрения.
Когда Миша совершает неблаговидный поступок и подводит весь класс, Аня берет вину на себя. Вместо благодарности она получает жестокую травлю. Одноклассники объявляют ей бойкот, а издевательства выходят далеко за пределы школы, распространяясь в социальных сетях.
Авторы фильма исследуют не только тему подростковой жестокости, но и механизмы цифрового буллинга, который сегодня способен преследовать человека круглосуточно. В центре истории находятся вопросы предательства, ответственности, внутренней силы и способности сохранить себя под давлением окружающих.
Интересные факты о фильме «Чучело»
Новая экранизация заметно отличается от предыдущих версий произведения и обладает рядом любопытных особенностей.
Прежде всего, создатели сознательно отказались от формата ремейка фильма Ролана Быкова. По словам режиссера Ильи Хотиненко, задача состояла не в пересказе известной картины, а в переносе истории в современные реалии. Сегодня подростки живут не только в школьных классах, но и в цифровом пространстве, поэтому травля приобрела новые формы.
Еще одной особенностью проекта стало сочетание нескольких кинематографических форматов. Помимо традиционной драматической линии, фильм включает элементы мюзикла. В отдельных сценах эмоциональное состояние героев раскрывается через музыку и необычные визуальные решения.
Картина также активно использует приемы скринлайфа. Часть событий зрители увидят через экраны телефонов, чаты, публикации и комментарии в социальных сетях, что делает происходящее особенно близким современному поколению.
Интересно и то, что фильм был показан на нескольких фестивалях еще до выхода в широкий прокат. Премьера на фестивале «Окно в Европу» вызвала большой интерес зрителей и критиков, а участие в международном кинофестивале MAMI позволило представить российскую картину зарубежной аудитории.
Наконец, создатели рассматривают «Чучело» не только как подростковую драму, но и как важное социальное высказывание о последствиях буллинга, ответственности за собственные поступки и цене предательства. Именно поэтому новая адаптация может оказаться актуальной не только для школьников, но и для их родителей.