До выхода в кинотеатрах фильм уже успел привлечь внимание фестивальной аудитории. Впервые новую экранизацию показали на кинофестивале «Окно в Европу» в Выборге в 2025 году. Позже лента была представлена на международном кинофестивале MAMI в Индии, а также участвовала в нескольких российских киносмотрах, где получила награды и положительные отзывы критиков.