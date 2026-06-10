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Что известно о фильме «Чучело»: дата выхода и другие подробности

История школьной травли, рассказанная Владимиром Железниковым более сорока лет назад, вновь возвращается на большой экран. Рассказываем, когда выйдет фильм «Чучело»
Никита Шабанов
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Чучело
Кадр из фильма «Чучело»

Новая экранизация знаменитой повести переносит знакомый сюжет в эпоху смартфонов, социальных сетей и цифрового буллинга. В статье рассказываем, когда выйдет фильм «Чучело», где проходили съемки, кто исполнил главные роли, о чем будет новая адаптация и какие интересные факты уже известны о проекте.

Когда выйдет фильм «Чучело»

Российская премьера фильма «Чучело» состоится 27 августа 2026 года. Картина выйдет в широкий прокат при поддержке кинокомпании «Центр Кино».

До выхода в кинотеатрах фильм уже успел привлечь внимание фестивальной аудитории. Впервые новую экранизацию показали на кинофестивале «Окно в Европу» в Выборге в 2025 году. Позже лента была представлена на международном кинофестивале MAMI в Индии, а также участвовала в нескольких российских киносмотрах, где получила награды и положительные отзывы критиков.

Режиссером картины выступил Илья Хотиненко, известный по фильму «Асфальтовое солнце». Создатели подчеркивают, что новая версия не является прямым ремейком знаменитого фильма 1983 года, а представляет собой самостоятельную современную адаптацию повести Владимира Железникова.

Где и как проходили съемки фильма «Чучело» 

Кадр из фильма Чучело
Кадр из фильма «Чучело»

Создатели стремились сохранить связь с литературным первоисточником, поэтому для съемок были выбраны места, тесно связанные с историей произведения.

Таруса, Калужская область

Основной съемочной площадкой стала Таруса. Здесь Владимир Железников работал над своей знаменитой повестью. Небольшой провинциальный город с его тихими улицами и атмосферой идеально подошел для истории о школьной жизни, одиночестве и противостоянии толпе.

Школьные и городские локации

Для создания достоверной атмосферы использовались реальные школьные помещения, дворы и общественные пространства. Авторы стремились показать привычную среду современных подростков без лишней стилизации.

Цифровое пространство

Одной из особенностей фильма стало активное использование элементов скринлайфа. Зрители увидят переписки, публикации в социальных сетях, комментарии и видеозвонки, которые становятся важной частью повествования. Такой подход позволяет показать, как школьная травля переместилась из коридоров и дворов в виртуальный мир.

Кто снимается в фильме «Чучело»

Мария Симонова в фильме Чучело
Мария Симонова в фильме «Чучело»

В новой экранизации собрался как опытный актерский состав, так и молодые артисты, которым предстоит передать сложные эмоции подростков, столкнувшихся с буллингом и предательством.

В фильме снялись Мария Симонова, Максим Карушев, Кристина Асмус, Кирилл Кяро, Марфа Просвирникова, Даяна Гудз, Александр Присмотров-Белов, Никита Зинченко, Игорь Цуркан, Даниэль Акопян, Валерия Кудряшова и другие актеры.

Главная героиня Аня Зайцева в исполнении Марии Симоновой оказывается в центре драматической истории о первой любви и жестоком предательстве. Максим Карушев играет школьного лидера Мишу Волкова, из-за которого жизнь девушки меняется самым болезненным образом. Кристина Асмус и Кирилл Кяро воплотили взрослых персонажей, играющих важную роль в судьбе Ани.

О чем будет фильм «Чучело»

Кадр из фильма Чучело
Кадр из фильма «Чучело»

Сюжет переносит классическую историю Владимира Железникова в современную Россию.

После переезда из Москвы в небольшой город старшеклассница Аня Зайцева пытается начать новую жизнь. Девушка быстро привлекает внимание одноклассников и особенно популярного школьника Миши Волкова. Влюбившись в него, она оказывается готова на многое ради его одобрения.

Когда Миша совершает неблаговидный поступок и подводит весь класс, Аня берет вину на себя. Вместо благодарности она получает жестокую травлю. Одноклассники объявляют ей бойкот, а издевательства выходят далеко за пределы школы, распространяясь в социальных сетях.

Авторы фильма исследуют не только тему подростковой жестокости, но и механизмы цифрового буллинга, который сегодня способен преследовать человека круглосуточно. В центре истории находятся вопросы предательства, ответственности, внутренней силы и способности сохранить себя под давлением окружающих.

Интересные факты о фильме «Чучело»

Кадр из фильма Чучело
Кадр из фильма «Чучело»

Новая экранизация заметно отличается от предыдущих версий произведения и обладает рядом любопытных особенностей.

Прежде всего, создатели сознательно отказались от формата ремейка фильма Ролана Быкова. По словам режиссера Ильи Хотиненко, задача состояла не в пересказе известной картины, а в переносе истории в современные реалии. Сегодня подростки живут не только в школьных классах, но и в цифровом пространстве, поэтому травля приобрела новые формы.

Еще одной особенностью проекта стало сочетание нескольких кинематографических форматов. Помимо традиционной драматической линии, фильм включает элементы мюзикла. В отдельных сценах эмоциональное состояние героев раскрывается через музыку и необычные визуальные решения.

Картина также активно использует приемы скринлайфа. Часть событий зрители увидят через экраны телефонов, чаты, публикации и комментарии в социальных сетях, что делает происходящее особенно близким современному поколению.

Интересно и то, что фильм был показан на нескольких фестивалях еще до выхода в широкий прокат. Премьера на фестивале «Окно в Европу» вызвала большой интерес зрителей и критиков, а участие в международном кинофестивале MAMI позволило представить российскую картину зарубежной аудитории.

Наконец, создатели рассматривают «Чучело» не только как подростковую драму, но и как важное социальное высказывание о последствиях буллинга, ответственности за собственные поступки и цене предательства. Именно поэтому новая адаптация может оказаться актуальной не только для школьников, но и для их родителей.