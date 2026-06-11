Милош Бикович рассказал о необычном подарке Джонни Деппу

Милош Бикович пообщался с журналистами на светской премьере фильма «Холоп 3». Актер поделился интересным фактом: оказывается, несколько лет назад он подарил Джонни Деппу галстук с изображением мозаики храма Святого Саввы в Белграде.
Любопытно, что позже Депп надел его на одно из заседаний громкого судебного процесса с Эмбер Херд.
Бикович признался, что в его собственной коллекции уже 15 галстуков и две бабочки — если Деппу понадобится аксессуар для очередных важных переговоров, он знает, к кому обращаться, шутливо отметил сербско-российский актер.
Ранее Милош Бикович заявил, что на российской актерской школе учился весь Голливуд.