Netflix приобрел права на новые сезоны «Маши и Медведя» для показа более чем в 100 странах

Отмечается, что решение Netflix связано с тем, что шоу «Маша и Медведь» является одним из самых популярных в мире среди детей дошкольного возраста. При этом специальный Youtube-канал мультсериала, где транслируются выпуски, насчитывает более 55 млн подписчиков. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.