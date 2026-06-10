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Netflix приобрел права на новые сезоны «Маши и Медведя» для показа более чем в 100 странах

Решение Netflix связано с мировой популярностью «Маши и Медведя» среди дошкольников
кадр из мультсериала «Маша и Медведь»
кадр из мультсериала «Маша и Медведь»Источник: кадр из мультсериала «Маша и Медведь»

Онлайн-кинотеатр Netflix официально приобрел права на два новых сезона «Маши и Медведя». Речь идет о 8-м и 9-м сезонах шоу. Также руководство компании продлило соглашение на показ предыдущих сезонов и спин-оффов «Машкины страшилки» и «Машины сказки».

В рамках соглашения мультсериал будет транслироваться более чем в 100 странах мира, включая США, Канаду, Японию, Индию, Корею, Малайзию и так далее.

Отмечается, что решение Netflix связано с тем, что шоу «Маша и Медведь» является одним из самых популярных в мире среди детей дошкольного возраста. При этом специальный Youtube-канал мультсериала, где транслируются выпуски, насчитывает более 55 млн подписчиков. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Ранее сообщалось, что полнометражный фильм по «Маше и Медведю» оказался под угрозой из-за прав.