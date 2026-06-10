Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

У актера фильма «Люди Икс» диагностировали рак груди

У канадского актера Тайлера Мэйна обнаружили рак груди
Тайлер Мэйн
Тайлер МэйнИсточник: Legion-Media.ru

Канадский актер и рестлер Тайлер Мэйн, известный по роли Саблезубого в фильме «Люди Икс», сообщил, что борется с раком груди. Об этом он рассказал в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

«Да. У меня рак груди. И да, это действительно очень редкое заболевание. Лишь один процент больных раком молочной железы — мужчины», — написал Мэйн.

Артист признался, что сначала хотел держать диагноз в секрете, поскольку немного его стыдился. Позже он изменил свое решение, узнав, что у мужчин чаще диагностируют рак груди на поздних стадиях, поскольку об этом мало говорят.

Актер поблагодарил поклонников за поддержку и призвал распространить информацию о его диагнозе, чтобы повысить осведомленность людей. «Рак — это отвратительно, но если его вовремя обнаружить, можно выиграть эту битву», — подчеркнул он.